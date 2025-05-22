Российские власти вынуждены урезать финансирование программ поддержки экономики из-за резкого снижения нефтегазовых доходов, обеспечивающих треть госбюджета, пишет «Коммерсант» . Минфин РФ прогнозирует, что дефицит бюджета в 2025 году достигнет 3,8 трлн рублей ($47,5 млрд) – это в три раза больше начальных оценок.

Ключевые факты

Правительство РФ сокращает бюджет программы развития авиапрома на 22%, со 101,2 млрд рублей до 78,8 млрд рублей.

Программа развития промышленности, предполагавшая рост производства гражданских товаров на 40% к 2030 году, потеряет 66,9 млрд рублей.

Финансирование автопрома сократят на 35 млрд рублей, высокотехнологичных отраслей – на 46 млрд рублей, производства инновационного транспорта – на 25 млрд рублей, судостроения – на 12,6 млрд рублей.

На 9 млрд рублей снизятся затраты на научно-исследовательские и конструкторские работы в гражданских отраслях. Проект по развитию промышленных роботов потеряет почти треть финансирования – 1,7 млрд рублей с 5,6 млрд рублей.

Контекст

Сокращение происходит из-за падения нефтегазовых доходов: в феврале – марте они снизились на 17% по сравнению с прошлым годом, за январь – апрель — на 10%, а в мае спад достиг 33%, по оценкам Reuters.

Цена на российскую нефть Urals составляет $50–52 за баррель, хотя бюджет рассчитывали на $70.

Сильный рубль (курс доллара упал ниже 80 рублей против плановых 94,6) снизил рублевую цену нефти до уровня ниже 4000 рублей за баррель, что на треть меньше запланированного.

Минфин РФ прогнозирует, что дефицит бюджета в 2025 году достигнет 3,8 трлн рублей, это в три раза больше начальных оценок и рекордов со времен пандемии.

Для покрытия дефицита рассматривают возможность девальвации рубля до 100 долларов, но это может ускорить инфляцию, которую центробанк пытается сдержать рекордной ставкой 21%. Резервы Фонда национального благосостояния сократились до $40 млрд – минимума с 2008 года.

Спекуляции вокруг ухудшения экономического состояния государства-агрессора продолжаются с 2014 года, однако экономического краха до сих пор не произошло. Действительно ли экономика РФ находится на пороге экономической катастрофы, читайте в разборе аналитического отдела Forbes Ukraine.