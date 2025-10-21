Евросоюз рассматривает возможность классификации этилового спирта (этанола) как опасного вещества, что повышает риск рака. Это может привести к запрету множества антисептиков и моющих средств, используемых в медицинских учреждениях, пишет Financial Times.
- 10 октября одна из рабочих групп Европейского агентства по химическим веществам (ECHA) представила внутреннюю рекомендацию, где назвала этиловый спирт токсическим веществом, повышающим риск онкологических заболеваний и осложнений беременности и которое должно быть заменено в составе очищающих средств и других продуктов.
- Спецкомитет ECHA проведет заседание в период с 24 по 27 ноября, чтобы принять решение о том, следует ли классифицировать этанол как вредный для человека. В дальнейшем он направит свои рекомендации Еврокомиссии, которой предстоит принять финальное решение.
- В случае признания этанола канцерогенным веществом ECHA рекомендует заменить его в составе очищающих средств. Его применение может быть продолжено даже в этом случае при отсутствии соответствующих альтернатив.
- Медицинское сообщество выразило серьезную обеспокоенность возможными последствиями такого решения для больниц. Эксперты отмечают, что альтернативы этанола, например изопропанол, еще более токсичны.
- Окончательное решение о классификации этанола примет комитет ECHA по биоцидным веществам на заседании 24–27 ноября, после чего его рекомендации передадут Европейской комиссии.
- Очищающие средства на основе спирта официально признаны безопасными в ЕС и включены в перечень жизненно необходимых препаратов Всемирной организации здравоохранения с 1990-х годов.
