Євросоюз розглядає можливість класифікації етилового спирту (етанолу) як небезпечної речовини, що підвищує ризик розвитку раку. Це може призвести до заборони безлічі антисептиків і мийних засобів, що використовуються в медичних установах, пише Financial Times.
- 10 жовтня одна з робочих груп Європейського агентства з хімічних речовин (ECHA) представила внутрішню рекомендацію, де назвала етиловий спирт токсичною речовиною, що підвищує ризик онкологічних захворювань і ускладнень вагітності і яка має бути замінена у складі очищувальних засобів та інших продуктів.
- Спецкомітет ECHA проведе засідання в період із 24 по 27 листопада, щоб ухвалити рішення щодо того, чи варто класифікувати етанол як шкідливий для людини. Надалі він надішле свої рекомендації Єврокомісії, якій належить ухвалити фінальне рішення.
- В разі «визнання етанолу канцерогенною речовиною» ECHA рекомендує замінити його в складі очищувальних засобів. Його застосування може бути продовжене навіть у цьому випадку за відсутності відповідних альтернатив.
- Медична спільнота висловила серйозну стурбованість можливими наслідками такого рішення для лікарень. Експерти зазначають, що альтернативи етанолу, наприклад, ізопропанол, є ще більш токсичними.
- Остаточне рішення щодо класифікації етанолу ухвалить комітет ECHA з біоцидних речовин на засіданні 24–27 листопада, після чого його рекомендації передадуть до Європейської комісії.
- Очищувальні засоби на основі спирту офіційно визнані безпечними в ЄС і включені до переліку життєво необхідних препаратів Всесвітньої організації охорони здоров’я з 1990-х років.
