Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb заключила соглашение с немецкой BioNTech на сумму до $11 млрд для совместной разработки и коммерциализации противоракового препарата BNT327. Об этом пишет Financial Times 2 июня. Ожидается, что он может превзойти по эффективности Keytruda – самый продаваемый препарат в мире в 2024 году с продажами на сумму $29,5 млрд.

Подробности

Это соглашение стало одним из крупнейших в фармацевтической отрасли и наиболее масштабным для BioNTech, известной своим опытом в создании вакцины против COVID-19 вместе с Pfizer. BNT327, первоначально открытый китайской компанией Biotheus, разрабатывался BioNTech в течение трех лет. В конце прошлого года BioNTech приобрела Biotheus почти за $1 млрд.

Препарат BNT327, проходящий более 20 клинических испытаний, в том числе два на поздних стадиях, демонстрирует потенциал превзойти Keytruda от Merck.

Генеральный директор BioNTech Угур Шахин отметил, что сотрудничество с Bristol Myers Squibb, признанным лидером в иммуноонкологии, является ключевым, поскольку «потенциал этого проекта превышает возможности одной компании». По оценкам BioNTech, препарат может быть использован для лечения до 3 млн пациентов.

BNT327 – это «биспецифическое» антитело, которое может одновременно связываться с двумя типами рецепторов раковых клеток, в отличие от природных антител. Это позволяет ему действовать подобно Keytruda, активируя иммунную систему для уничтожения раковых клеток, а также блокировать ключевой белок, способствующий росту опухолей. По словам Шахина, препарат демонстрирует более продолжительную эффективность и имеет потенциал для лечения различных типов рака.

Bristol Myers Squibb стремится усилить свой портфель накануне окончания патентов на ключевые препараты, такие как противораковый Opdivo (аналог Keytruda) и антикоагулянт Eliquis. Глава и генеральный директор BMS Кристофер Борнер подчеркнул, что BNT327 имеет «значительный потенциал для изменения стандартов лечения пациентов с солидными опухолями».

Для подготовки к потере патентов BMS сокращает расходы и заключает сделки, в частности, приобретя Karuna Therapeutics за $14 млрд для развития препарата против шизофрении. В 2025 году Борнер назвал бизнес-развитие главным приоритетом для распределения капитала. За последний год акции компании выросли на 15,6%.

BioNTech инвестирует доходы от вакцины против COVID-19 в развитие онкологических технологий, в частности в создание персонализированных мРНК-вакцин для лечения индивидуальных опухолей, а также в разработку антител, таких как BNT327, и конъюгатов антител с лекарствами для более целевой химиотерапии. Компания также исследует комбинации разных препаратов.

BMS и BioNTech разделят затраты на большинство клинических испытаний BNT327 поровну и планируют коммерциализацию на всех глобальных рынках. BMS выплатит BioNTech $1,5 млрд авансом, до $2 млрд дополнительных платежей до 2028 года и до $7,6 млрд в виде дальнейших выплат за достижения этапов.

Контекст

BMS – глобальная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Принстоне, Нью-Джерси, США. Основанная в 1887 году, компания специализируется на разработке и производстве рецептурных лекарственных средств для лечения серьезных заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, иммунные расстройства и психиатрические нарушения. В 2022 году BMS получила доход в размере $46,2 млрд.

Компания имеет широкую сеть исследовательских и производственных мощностей по всему миру, включая объекты в США, Европе и Азии. BMS известна своими инновационными подходами к лечению, в частности, в области иммуноонкологии, где она разрабатывает препараты, активирующие иммунную систему для борьбы с раковыми клетками.

BioNTech SE – немецкая биотехнологическая компания, основанная в 2008 году и расположенная в Майнце. Компания специализируется на разработке иммунотерапии, в частности мРНК-вакцин, для лечения рака и инфекционных заболеваний. BioNTech стала известна благодаря совместной разработке с Pfizer первой одобренной мРНК-вакцины против COVID-19 – Comirnaty.

После успеха с вакциной против COVID-19 компания сосредоточилась на разработке онкологических терапий, в частности персонализированных мРНК-вакцин и биспецифических антител. В 2024 году BioNTech объявила об инвестициях в размере £1 млрд в исследовательские центры в Великобритании для развития персонализированной медицины, в частности, вакцины против рака.

Обе компании активно инвестируют в исследования и разработку новых терапий, направленных на улучшение лечения серьезных заболеваний, с особым акцентом на онкологию и иммунотерапию.