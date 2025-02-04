ЕС выделит €250 млн для поддержки энергосистемы Молдовы, Приднестровье может получить €60 млн с условиями

Европейская комиссия и Молдова согласовали двухлетнюю стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы, общая поддержка страны составит €250 млн на 2025 год, из которых €100 млн будут предоставлены ЕС до середины апреля, сообщает пресс-служба ЕК 4 февраля.

Ключевые факты

В дополнение к этой общей поддержке и в рамках той же стратегии Еврокомиссия предлагает €60 млн жителям Приднестровского региона Молдовы «за соблюдение определенных условий».

Финансирование будет доступно более чем 350 000 человек в Приднестровском регионе, которые остались без средств к существованию в январе после прекращения снабжения «Газпромом». «Эта поддержка зависит от мер, предпринимаемых в отношении основных свобод и прав человека в Приднестровском регионе, и исключает энергоемкие виды деятельности», – говорится в заявлении ЕК.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе общий пакет поддержит молдавских потребителей, сталкивающихся с резким ростом цен. Он позволит компенсировать все чрезмерные затраты на электроэнергию для всех домохозяйств до 110 кВт/ч ежемесячно до 31 декабря 2025 года.

Стратегия будет реализована в три этапа для решения как неотложных потребностей, так и долгосрочных задач.

В рамках первого шага Еврокомиссия уже предоставила €30 млн экстренной поддержки ЕС, о которой было объявлено 27 января. €10 млн позволят Молдове закупать электроэнергию на европейских рынках, что поможет снизить потребительские цены. €20 млн используется для экстренной закупки газа для удовлетворения основных потребностей населения Приднестровского региона. Второй шаг предусматривает €100 млн в качестве дополнительной финансовой поддержки для Молдовы до середины апреля, чтобы облегчить более высокие счета за электроэнергию для потребителей. Дополнительное финансирование также доступно для поддержки населения Приднестровского региона при условии принятия мер по основным свободам и правам человека. В рамках третьего этапа ЕК и международные партнеры будут инвестировать в энергетическую устойчивость и независимость Молдовы, а также поддержку снижения затрат на энергию для всех молдаван. Этап планируется реализовать до конца 2026 года.

Стратегия призвана отвязать Молдову от ненадежности поставок российской энергии и полностью интегрировать ее в энергетический рынок ЕС.

Контекст

С 1 января РФ приостановила поставки газа в этот регион. Официальная причина – долги «Молдовагаза» перед «Газпромом». Каждый год Россия поставляла в регион 2 млрд кубометров газа в год. Газ шел в Приднестровье по транзиту через Украину, который прекратился 1 января. Какие реальные масштабы энергокризиса в Молдове и как она повлияет на Украину, читайте в материале Forbes Ukraine.

ЕС уже предоставил €240 млн прямой бюджетной поддержки энергетической системы Молдовы с 2021 по 2024 год, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения. В отопительный сезон 2023-2024 годов более 750 000 домохозяйств получили компенсацию через поддерживаемый ЕС Фонд снижения энергетической уязвимости (EVRF).

27 января Европейский союз предложил пакет экстренной помощи в размере €30 млн как первый шаг для поддержки Молдовы в преодолении кризиса, спровоцированного «Газпромом».