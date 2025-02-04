ЄС виділить €250 млн для підтримки енергосистеми Молдови, Придністров’я може отримати €60 млн з умовами

Європейська комісія та Молдова погодили дворічну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, загальна підтримка країни становитиме €250 млн на 2025 рік, з яких €100 млн буде надано ЄС до середини квітня, повідомляє пресслужба ЄК 4 лютого.

Ключові факти

На додаток до цієї загальної підтримки та в рамках тієї ж стратегії Єврокомісія пропонує €60 млн мешканцям Придністровського регіону Молдови «за дотримання певних умов».

Фінансування буде доступне для більш ніж 350 000 осіб у Придністровському регіоні, які залишилися без засобів для існування у січні після припинення постачання «Газпромом». «Ця підтримка залежить від заходів, які вживаються щодо основних свобод і прав людини у Придністровському регіоні, та виключає енергоємні види діяльності», – сказано у заяві ЄК.

Очікується, що у короткостроковій перспективі загальний пакет підтримає молдавських споживачів, які стикаються з різким зростанням цін. Він дозволить компенсувати всі надмірні витрати на електроенергію для всіх домогосподарств до 110 кВт/год щомісяця до 31 грудня 2025 року.

Стратегія буде реалізована в три етапи для вирішення як нагальних потреб, так і довгострокових завдань.

У рамках першого кроку Єврокомісія вже надала €30 млн екстреної підтримки ЄС, про яку було оголошено 27 січня. €10 млн дадуть змогу Молдові закуповувати електроенергію на європейських ринках, що допоможе зменшити споживчі ціни. €20 млн використовується для екстреної закупівлі газу для задоволення основних потреб населення Придністровського регіону. Другий крок передбачає €100 млн як додаткову фінансову підтримку для Молдови до середини квітня, щоб полегшити вищі рахунки за електроенергію для споживачів. Додаткове фінансування також доступне для підтримки населення Придністровського регіону за умови вжиття заходів щодо основних свобод та прав людини. У рамках третього етапу ЄК та міжнародні партнери інвестуватимуть в енергетичну стійкість та незалежність Молдови, а також підтримку зниження витрат на енергію для всіх молдаван. Етап планують реалізувати до кінця 2026 року.

Стратегія покликана відвʼязати Молдову від ненадійності постачання російської енергії та повністю інтегрувати її в енергетичний ринок ЄС.

Контекст

З 1 січня РФ припинила поставки газу в цей регіон. Офіційна причина – борги «Молдовагазу» перед «Газпромом». Щороку Росія постачала до регіону 2 млрд кубометрів газу на рік. Газ ішов до Придністровʼя транзитом через Україну, який припинився 1 січня. Які реальні масштаби енергокризи в Молдові та як вона вплине на Україну, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

ЄС уже надав €240 млн прямої бюджетної підтримки енергетичної системи Молдови з 2021 по 2024 рік, щоб допомогти найбільш вразливим верствам населення. У опалювальний сезон 2023-2024 років понад 750 000 домогосподарств отримали компенсацію через Фонд зниження енергетичної вразливості (EVRF), що підтримується ЄС.

27 січня Європейський союз запропонував пакет екстреної допомоги у розмірі €30 млн як перший крок для підтримки Молдови у подоланні кризи, спровокованої «Газпромом».