Гуманитарная катастрофа на границе. Россия открыла энергетический фронт в непризнанном Приднестровье. Как это отразится на Украине?

Цены на электроэнергию в Украине могут вырасти из-за энергетического кризиса, который Россия создала в Молдове . Теперь эта страна, как и Украина, вынуждена импортировать большие объемы электричества из Румынии. Долго ли будет продолжаться кризис и как его преодолеть?

Остановлена промышленность, веерные отключения света по восемь часов в день, проблемы с отоплением и водоснабжением – так начался год в Приднестровье, оккупированном Россией в Молдове.

С 1 января РФ приостановила поставки газа в этот регион. Официальная причина – долги «Молдовагаза» перед «Газпромом». Каждый год Россия поставляла в регион 2 млрд кубометров газа в год. Газ шел в Приднестровье транзитом через Украину, который прекратился 1 января.