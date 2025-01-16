РФ будет покупать газ для непризнанного Приднестровья в Европе

Россия намерена закупать природный газ для непризнанного Приднестровья на европейском спотовом рынке. Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на источники. Операции будут проходить при посредничестве молдавской Natural Gaz DC, а средства на это планируют выделить из бюджета РФ.

Подробности

С января по апрель планируют закупать около 3 млн кубометров газа в сутки. Этого должно хватить для покрытия внутреннего потребления в непризнанной республике, но не для экспорта электроэнергии в Молдову.

Учитывая текущую стоимость газа на нидерландском хабе TTF и небольшую премию, стоимость газа для непризнанной республики может составить $515–530 за тысячу кубометров, подсчитало издание, тогда закупка 310–320 млн кубометров газа до конца апреля может обойтись в $164 млн.

Потенциально Россия может наладить поставки газа в Приднестровье с помощью «Турецкого потока» и Трансбалканского газопровода. Но для этого нужно договариваться с Болгарией, Румынией и Украиной.

«Схема с закупками на спот-рынке в Европе проще и быстрее. И, конечно, «Газпром», не являясь ее участником, в таком случае не будет нести расходы на субсидирование», – отметил один из источников издания.

Совладелец Natural Gaz DC Аркадий Викол подтвердил молдавскому онлайн-ресурсу NewsMaker, что компания заключила рамочный контракт на поставку газа с «Тираспольтрансгазом» в объеме 2–3 млн кубометров в сутки.

Контекст

Остановлены промышленность, веерные отключения света по восемь часов в день, проблемы с отоплением и водоснабжением – так начался год в Приднестровье, оккупированном Россией в Молдове.

С 1 января РФ приостановила поставки газа в этот регион. Официальная причина – долги «Молдовагаза» перед «Газпромом». Каждый год Россия поставляла в регион 2 млрд кубометров газа в год. Газ шел в Приднестровье по транзиту через Украину, который прекратился 1 января. Какие реальные масштабы энергокризиса в Молдове и как он повлияет на Украину, читайте в материале Forbes Ukraine.

15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия возобновит поставки газа в непризнанную республику.