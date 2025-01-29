Еврокомиссия начала переговоры с Украиной об изменении условий льготной торговли – комитет Рады

Европейская комиссия начала переговоры с Украиной на техническом уровне по поводу изменения условий льготной торговли. Основные же переговоры могут начаться в ближайшее время, сообщил комитет Верховной Рады по аграрной и земельной политике 29 января. Действующее соглашение о беспошлинной торговле с Украиной предусматривает приостановку пошлин и квот на экспорт в ЕС до июня 2025 года.

Ключевые факты

Парламентский комитет отмечает, что в 2025 году ожидаются сложные условия осуществления внешней торговли и высокие риски для отраслевого бизнеса из-за возможного изменения Евросоюзом условий льготной торговли для Украины.

Согласно сообщению, в ЕС сейчас ведутся технические переговоры о новых условиях льготной торговли для Украины.

Еврокомиссия якобы не планирует продолжать после 5 июня 2025 года особый льготный режим торговли с Украиной, который был введен в 2022 году для поддержки украинской экономики. В то же время речь не идет о возвращении к режиму торговли, которая существовала до полномасштабного вторжения.

Среди вариантов рассматривается договоренность в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), которая могла бы предусматривать установление квот на отдельные виды агропродукции и дополнительные предохранители. Это, в свою очередь, могло бы способствовать интеграции Украины в единый рынок ЕС, считает комитет Рады.

По информации еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена, большинство министров сельского хозяйства высказываются в пользу соглашения DCFTA, а не продолжения нынешнего режима.

Предпочтение отдается тому, чтобы двигаться в направлении DCFTA, где будут определены новые объемы экспорта и импорта.

«Европейская комиссия уже начала переговоры с Украиной по этому вопросу, но только на техническом уровне. Основные же переговоры могут начаться в ближайшее время», – говорится в сообщении.

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Контекст

13 мая 2024 года Европейский Совет одобрил соглашение о беспошлинной торговле с Украиной с усиленными защитными мерами для европейских фермеров.

В 2024 году Украина увеличила экспорт и импорт агропродукции. Агропродовольственная продукция составила 60% в общем экспорте Украины в 2024-м, и, несмотря на незначительное снижение по сравнению с рекордным показателем 2023-го (62%), достигнутый результат является вторым лучшим за всю историю независимости Украины.

Отличительной чертой 2024 года для украинского аграрного сектора экономики стал одновременно рост как экспорта, так и импорта продукции АПК.

По данным Государственной таможенной службы, общий объем внешней торговли агропродовольственной продукцией Украины в прошлом году составил $32,66 млрд, что на 11,5% больше, чем в 2023 году. Экспорт агропродукции вырос на 12,1% и достиг $24,84 млрд. В то же время импорт этой продукции увеличился на 9,7% и составил $7,82 млрд.

В значительной степени поставкам способствовала стабильная работа морского коридора, через который экспортировали около 60 млн тонн товаров сельского хозяйства.