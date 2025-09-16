Европейский союз отложил презентацию 19-го пакета санкций против России, после того как президент США Дональд Трамп потребовал усилить европейские ограничения в обмен на аналогичные действия со стороны Вашингтона. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата.

Подробности

Еврокомиссия должна была обнародовать предложение в среду, 17 сентября. В то же время США призвали партнеров по G7 ввести тарифы до 100% на Китай и Индию за закупку российской нефти, а также принять дополнительные меры, которые должны усилить давление на Владимира Путина для выхода на переговоры с Украиной.

По информации источников издания, G7 планирует согласовать текст нового санкционного пакета в течение двух недель. ЕС, со своей стороны, рассматривает возможность наказания компаний из Китая и Индии, способствующих торговле российской нефтью.

Источники Politico сообщили, что дата рассмотрения 19-го пакета санкций против России пока неизвестна. Страны-члены ЕС получили письмо о снятии вопроса с повестки дня еще вечером 15 сентября, уточнил источник в Брюсселе.

Контекст

Закупки российской нефти Китаем и Индией остаются ключевым источником поступлений в российский бюджет. В США заявляли, что готовы ввести масштабные санкции против российской нефти, если ЕС сделает то же самое.

Тарифные ограничения на Китай и Индию сложны для стран ЕС, в частности Германии, активно экспортирующих на эти рынки.

Администрация Трампа предлагает ЕС совместно ввести 100-процентные пошлины на страны, покупающие российские энергоносители, в то время как в Брюсселе предпочитают сосредоточиться на санкциях против отдельных банков и компаний. США также предлагают G7 установить пошлины для покупателей российской нефти, ограничить экспорт и импорт, чтобы сократить доходы Кремля и предотвратить передачу технологий двойного назначения.

Ранее европейские лидеры призвали США усилить санкционное давление на Россию в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.