Європейський союз найближчим часом представить 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це напередодні повідомила в соцмережі X президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом.

Деталі

За словами очільниці Єврокомісії, вона обговорила з Трампом посилення спільних зусиль із тиску на Москву. Нові обмеження проти Росії стосуватимуться криптовалютного сектору, банків та енергетики.

Фон дер Ляєн наголосила, що російська воєнна економіка тримається на доходах від викопного палива, і саме ці кошти фінансують агресію проти України.

Єврокомісія також запропонує прискорити відмову від імпорту російських енергоносіїв, щоб зменшити залежність ЄС від них та обмежити фінансові ресурси Кремля, повідомила президентка Єврокомісії.

Контекст

ЄС з початку повномасштабної війни вже ухвалив 18 пакетів санкцій проти Росії, що охоплюють обмеження в енергетиці, фінансах, торгівлі та доступі до технологій. У травні 2024 року ЄС погодив механізм, за яким доходи від заморожених російських активів можуть спрямовуватися на допомогу Україні.

Адміністрація Трампа пропонує ЄС спільно запровадити 100-відсоткові мита на країни, які купують російські енергоносії, тоді як у Брюсселі вважають за краще зосередитися на санкціях проти окремих банків і компаній.

США також пропонують G7 встановити мита для покупців російської нафти, обмежити експорт та імпорт, щоб скоротити доходи Кремля і запобігти передачі технологій подвійного призначення.

16 вересня джерела Bloomberg повідомили, що ЄС відклав презентацію 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як Трамп висунув вимогу посилити європейські обмеження в обмін на аналогічні дії з боку Вашингтона.