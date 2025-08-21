Европейские страны предлагают США развернуть истребители F-35 в Румынии и обеспечить дополнительную поддержку Украины, пишет The Times со ссылкой на источники. В Румынии строится самая большая база НАТО в Европе.

Подробности

Вопрос размещения F-35 в Румынии обсуждался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна с военным руководством Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии.

Кроме истребителей, европейские союзники стремятся получить от Вашингтона доступ к американским разведывательным спутникам, а также поставку Украине систем ПВО Patriot и NASAMS.

Контекст

Позиция США остается сдержанной: в Пентагоне заявили, что Вашингтон будет играть минимальную роль в системе гарантий безопасности для Украины. В то же время европейские союзники пытаются выстроить более жесткую архитектуру поддержки Киева, ведь будущее военное сдерживание России будет зависеть от долгосрочного сотрудничества со США и НАТО.

19 августа Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что не будет отправлять американских военных в Украину для контроля за выполнением возможных мирных договоренностей с Россией. В то же время он допустил, что США могут оказать Киеву поддержку с воздуха.

Около 10 европейских стран готовы отправить свои войска в Украину по завершении войны, сообщал Bloomberg, ссылаясь на источники. Однако Москва выступает против любого присутствия сил НАТО в Украине.