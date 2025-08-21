Європейські країни пропонують США розгорнути винищувачі F-35 у Румунії та забезпечити додаткову підтримку України, пише The Times ыз посиланням на джерела. У Румунії наразі будується найбільша база НАТО в Європі.

Деталі

Питання розміщення F-35 у Румунії обговорювалося на зустрічі голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Дена Кейна з військовим керівництвом Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії.

Окрім винищувачів, європейські союзники прагнуть отримати від Вашингтона доступ до американських розвідувальних супутників, а також постачання Україні систем ППО Patriot і NASAMS.

Контекст

Позиція США залишається стриманою: у Пентагоні заявили, що Вашингтон відіграватиме мінімальну роль у системі гарантій безпеки для України. Водночас європейські союзники намагаються вибудувати більш жорстку архітектуру підтримки Києва, адже майбутнє військове стримування Росії залежатиме від довгострокової співпраці зі США та НАТО.

19 серпня Дональд Трамп у ефірі Fox News заявив, що не відправлятиме американських військових в Україну для контролю за виконанням можливих мирних домовленостей із Росією. Водночас він допустив, що США можуть надати Києву підтримку з повітря.

Близько 10 європейських країн готові відправити свої війська в Україну після завершення війни, повідомляв Bloomberg, посилаючись на джерела. Проте Москва виступає проти будь-якої присутності сил НАТО в Україні.