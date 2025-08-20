Дональд Трамп обещает гарантии безопасности для Украины, настаивает на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина и обмене территориями. Каковы последствия переговоров в Белом доме и на Аляске и как будет развиваться мирный трек? Объясняет Джон Хербст

«Это была лучшая из наших встреч. Результат – хороший, нормальный», – сказал с облегчением президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа.

Этим переговорам предшествовала встреча Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным на Аляске. После нее президент США отказался от своего требования прекращения огня, в который раз отложил санкции против России и стал говорить о необходимости «обмена территориями» для завершения войны.

Несмотря на такие предпосылки, Зеленскому и европейцам во время переговоров в Белом доме удалось избежать давления Трампа, а практическим следствием стало начало работы США и Европы над общими гарантиями безопасности для Украины. В повестке дня возможна встреча Трампа, Зеленского и Путина в двух- или трехстороннем формате.

Способны ли переговоры привести к миру и на какие гарантии безопасности может реально рассчитывать Украина? Forbes Ukraine поговорил об этом с опытным дипломатом Джоном Хербстом, который был послом США в Украине, а ныне возглавляет Евразийский центр в Atlantic Council.