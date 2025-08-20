Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Война
Дата

Forbes Digital

«Трамп хочет устойчивого мира, но допустил ошибку». Куда ведут Украину мирные переговоры и какие гарантии безопасности реальны? Интервью с экс-послом США Джоном Хербстом

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

8 хв читання

Джон Гербст, переговори, мир, гарантії безпеки /коллаж Анастасия Савеленко

Способны ли переговоры привести к миру и на какие гарантии безопасности может реально рассчитывать Украина? Интервью с экс-послом США Джоном Хербстом Фото коллаж Анастасия Савеленко

Дональд Трамп обещает гарантии безопасности для Украины, настаивает на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина и обмене территориями. Каковы последствия переговоров в Белом доме и на Аляске и как будет развиваться мирный трек? Объясняет Джон Хербст

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Это была лучшая из наших встреч. Результат – хороший, нормальный», – сказал с облегчением президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа.

Этим переговорам предшествовала встреча Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным на Аляске. После нее президент США отказался от своего требования прекращения огня, в который раз отложил санкции против России и стал говорить о необходимости «обмена территориями» для завершения войны.

Несмотря на такие предпосылки, Зеленскому и европейцам во время переговоров в Белом доме удалось избежать давления Трампа, а практическим следствием стало начало работы США и Европы над общими гарантиями безопасности для Украины. В повестке дня возможна встреча Трампа, Зеленского и Путина в двух- или трехстороннем формате.

Способны ли переговоры привести к миру и на какие гарантии безопасности может реально рассчитывать Украина? Forbes Ukraine поговорил об этом с опытным дипломатом Джоном Хербстом, который был послом США в Украине, а ныне возглавляет Евразийский центр в Atlantic Council.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні