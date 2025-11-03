Европейский союз вместе с пятым траншем в рамках программы Ukraine Facility на €1,35 млрд выплатит Украине почти €600 млн за реформу, которую Украина должна была провести ранее. Об этом пишет ЕН со ссылкой на проект решения Совета ЕС.

Подробности

Ожидается, что Совет ЕС утвердит пятый транш финансирования Украины в рамках Ukraine Facility 4 ноября. Послы государств ЕС приняли предоставление Украине нового транша на сумму €1,35 млрд. Впрочем, Украина получит большую сумму, говорится в проекте решения.

Еврокомиссия одновременно предоставит часть предыдущего, четвертого транша. В проекте решения Совет ЕС констатирует «удовлетворительное выполнение (Украиной) условий для частичной оплаты четвертого и пятого траншей на сумму более €1,9 млрд, из которых почти €600 млн соответствует четвертому траншу и €1,35 млрд соответствует пятому траншу».

€600 млн – это часть финансирования, которую ЕС пообещал Украине за выполнение реформы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Контекст

В июле президент Владимир Зеленский подписал закон об АРМА. Так называемый План Украины в рамках Ukraine Facility, определяющий европейское финансирование украинского бюджета, предусматривал принятие этого закона еще в первом квартале 2025 года.

По правилам ЕС, в случае выполнения реформ по «Плану Украины» с задержкой не более года Украина может получить предусмотренные средства в полном объеме.

В то же время что касается реформ второго квартала 2025 года, за которые Украина получит €1,35 млрд, также выполнено не все. Пятый транш должен составить почти €2 млрд. В этом квартале Украина просрочила выполнение двух реформ: изменений по пересмотру деклараций добропорядочности судей и их проверки и реформы цифровизации исполнительного производства. У Украины есть время до конца второго квартала 2026 года на их выполнение.

Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки Украины от ЕС на сумму €50 млрд на период 2024–2027 годов. Она направлена ​​на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и поддержку ее евроинтеграционных процессов. В рамках программы предусмотрено €50 млрд, из которых €38,27 млрд – это прямая бюджетная поддержка. С 2024 года в государственный бюджет Украины уже поступило более €22,6 млрд в рамках этого инструмента.

Кроме того, инструмент ERA предусматривает макрофинансовую помощь на сумму около €45 млрд, из которых €18,1 млрд являются вкладом ЕС. Погашение этих кредитов планируется производить за счет доходов от замороженных в ЕС российских суверенных активов.