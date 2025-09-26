Швеция стала первой страной ЕС, которая внесла дополнительные 3 млрд грн (около €61,5 млн) в механизм Ukraine Facility для поддержки украинского бюджета. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Подробности

Деньги направлены на покрытие дефицита госбюджета. Эти средства сопоставимы с расходами на закупку школьных автобусов (2 млрд грн в 2026 году) или программу компенсации за уничтоженное жилье (3 млрд грн), отметила Пидласа.

Средства предоставляются при выполнении Украиной реформ, предусмотренных планом Ukraine Facility, обновленным в августе 2025 года.

Швеция также поддерживает предоставление Украине «репарационного кредита» – прямого бюджетного кредита до €130 млрд, полученного от замороженных активов РФ.

Контекст

Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки Украины от ЕС на сумму €50 млрд на период 2024–2027 годов. Она направлена ​​на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и поддержку ее евроинтеграционных процессов. В рамках программы предусмотрено €50 млрд, из которых €38,27 млрд – это прямая бюджетная поддержка. С 2024 года в государственный бюджет Украины уже поступило более €22,6 млрд в рамках этого инструмента.

Кроме того, инструмент ERA предусматривает макрофинансовую помощь на сумму около €45 млрд, из которых €18,1 млрд является вкладом ЕС. Погашение этих кредитов планируется производить за счет доходов от замороженных в ЕС российских суверенных активов.

ЕС остается ключевым донором Украины, предоставив €57,5 млрд за 3,5 года. За первые восемь месяцев 2025-го страна получила более €15,5 млрд финансовой помощи.