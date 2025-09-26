Швеция стала первой страной ЕС, которая внесла дополнительные 3 млрд грн (около €61,5 млн) в механизм Ukraine Facility для поддержки украинского бюджета. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Деньги направлены на покрытие дефицита госбюджета. Эти средства сопоставимы с расходами на закупку школьных автобусов (2 млрд грн в 2026 году) или программу компенсации за уничтоженное жилье (3 млрд грн), отметила Пидласа.
- Средства предоставляются при выполнении Украиной реформ, предусмотренных планом Ukraine Facility, обновленным в августе 2025 года.
- Швеция также поддерживает предоставление Украине «репарационного кредита» – прямого бюджетного кредита до €130 млрд, полученного от замороженных активов РФ.
Контекст
Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки Украины от ЕС на сумму €50 млрд на период 2024–2027 годов. Она направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и поддержку ее евроинтеграционных процессов. В рамках программы предусмотрено €50 млрд, из которых €38,27 млрд – это прямая бюджетная поддержка. С 2024 года в государственный бюджет Украины уже поступило более €22,6 млрд в рамках этого инструмента.
Кроме того, инструмент ERA предусматривает макрофинансовую помощь на сумму около €45 млрд, из которых €18,1 млрд является вкладом ЕС. Погашение этих кредитов планируется производить за счет доходов от замороженных в ЕС российских суверенных активов.
ЕС остается ключевым донором Украины, предоставив €57,5 млрд за 3,5 года. За первые восемь месяцев 2025-го страна получила более €15,5 млрд финансовой помощи.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.