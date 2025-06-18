Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12374-д , який передбачає реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Про це повідомила очільниця нацагенства Олена Дума.

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Законопроєкт запроваджує нові вимоги до призначення голови АРМА, зокрема конкурсну процедуру за участю міжнародних експертів, а також встановлює прозорий механізм управління активами та посилений контроль за їх передачею.

За словами Думи, реформа усуває низку проблемних положень, які викликали занепокоєння під час п’яти публічних обговорень та розгляду 920 правок.

Крім того, законопроєкт не містить обмежень для перевірок НАЗК, норм про обов’язкову оцінку активів прокурорами чи можливості власників арештованих активів продовжувати ними користуватися за сплату коштів. Це, за словами Думи, допомогло уникнути корупційних ризиків та зберегти правові наслідки в рамках кримінальних проваджень.

Також відхилено пропозицію про розшук активів за запитами фізичних осіб, що забезпечує баланс із правоохоронною системою та конфіденційність інформації.

Серед позитивних змін, як зазначила очільниця нацагенства, – розблокування управління корпоративними правами, пов’язаними з РФ, посилення інституційної спроможності АРМА через прозорий конкурс на посаду голови та призначення заступників, а також можливість зовнішнього аудиту.

Законопроєкт дозволяє АРМА управляти грошовими коштами, зокрема через придбання ОВДП для підтримки економіки в післявоєнний період, та запроваджує механізми для роботи з криптовалютами, включаючи створення гаманця віртуальних активів.

Крім того, посилено роль громадськості через створення Ради громадського контролю та відділу внутрішнього контролю для запобігання правопорушенням у діяльності АРМА.

Водночас Дума наголосила, що для повноцінної реалізації реформи необхідні зміни до Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про прокуратуру», без яких окремі механізми можуть не працювати.

Контекст

У квітні Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12374-д, спрямований на реформування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Основна мета закону – вдосконалити механізми управління арештованими активами. АРМА опікується різноманітним майном, включно з яхтами, літаками, великими підприємствами, а також дрібнішими активами, такими як автомобілі чи квартири. Законопроєкт пропонує розділити активи на прості та складні, застосовуючи до них різні підходи для вибору управителів.

З тексту документа прибрали згадку про арбітражних керуючих, які мали б займатися управлінням активами. Проте, за словами голови антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасії Радіної, цю ідею не відкинули, а планують доопрацювати в окремому законопроєкті.

Інші зміни стосуються запровадження аудиту діяльності АРМА, оновлення процедури відбору голови агентства та перезавантаження реєстру арештованих активів.

Про те, які ще зміни чекають агентство, де зосереджено десятки тисяч арештованих активів читайте у матеріалі Forbes Ukraine.