FATF в очередной раз попытается внести Россию в черный список

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) 22 октября в очередной раз рассмотрит включение России в черный список, на котором настаивает Украина. Об этом пишет Politico со ссылкой на повестку дня FATF.

Подробности

Россия использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма, поддерживает тесное финансовое и военное сотрудничество с КНДР и Ираном, внесенными в черный список, говорится в материалах, подготовленных к заседанию FATF.

Авторы правки обращают внимание на финансирование Россией частных военных формирований, отмывание денег, полученных от продажи товаров, украденных во время вторжения в Украину.

Контекст

FATF – это ассоциация 39 стран по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма, в которую входят США, Германия, Китай, а также Россия. Ассоциация осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира размещена в Париже. Пленарное заседание FATF, в ходе которого принимаются решения, проводится три раза в год.

24 февраля 2023 года FATF бессрочно остановила членство РФ. Членство в FATF позволяет отслеживать происхождение средств при осуществлении платежей между странами. Если страну исключают из FATF, то это фактически лишает ее возможности регулировать рынок денежных потоков.

Украина неоднократно призывала группу внести РФ в черный список, но каждый раз FATF отказывала. В последний раз это произошло на заседании в июле этого года. В то же время FATF приняла заявление, в котором отметила необходимость жесткого применения целевых финансовых санкций против Северной Кореи и прекращения каких-либо корреспондентских отношений с банками КНДР.