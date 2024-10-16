FATF укотре спробує внести Росію до чорного списку

Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей (FATF) 22 жовтня вкотре розгляне включення Росії до чорного списку, на якому наполягає Україна. Про це пише Politico з посиланням на порядок денний FATF.

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Росія використовує Telegram і криптовалюти для фінансування тероризму, підтримує тісне фінансове і військове співробітництво з КНДР та Іраном, внесеними до чорного списку, йдеться у матеріалах, підготовлених до засідання FATF.

Автори правки звертають увагу на фінансування Росією приватних військових формувань, відмивання грошей, отриманих від продажу товарів, викрадених під час вторгнення в Україну.

Контекст

FATF – це асоціація 39 країн із протидії відмиванню брудних грошей і фінансуванню тероризму, до якої входять США, Німеччина, Китай, а також Росія. Асоціація здійснює оцінки відповідності національних систем цим стандартам. Її заснували в 1989 році, штаб-квартира розміщена в місті Парижі. Пленарне засідання FATF, під час якого приймаються рішення, проводиться тричі на рік.

24 лютого 2023 року FATF безстроково зупинила членство РФ. Членство у FATF дає змогу відслідковувати походження коштів під час здійснення платежів між країнами. Якщо країну виключають із FATF, це фактично позбавляє її можливості регулювати ринок грошових потоків.

Україна неодноразово закликала групу внести РФ до чорного списку, але щоразу FATF відмовляла. Востаннє це відбулося на засіданні у липні цього року. Водночас FATF ухвалила заяву, в якій наголосила на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин із банками КНДР.