FATF укотре відмовилася вносити Росію до чорного списку

Включення Росії до чорного списку FATF може позбавити її доступу до світової фінансової системи, оскільки банкам доведеться посилити перевірки всіх транзакцій, повʼязаних із Росією, і зупинити їх.

Зупинення членства Росії у Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) залишається чинним, однак до чорного списку РФ знову не внесли, хоча на цьому наполягала Україна. Про це йдеться у повідомленні за підсумками пленарного засідання FATF.

Ключові факти

FATF не стала включати Росію до своїх штрафних списків, але нагадала про припинення членства Росії у групі та ризики обходу санкцій.

«Призупинення членства Російської Федерації продовжує діяти», – йдеться у підсумковому повідомленні після завершення пленарної сесії організації в Парижі.

У продовження заяв, зроблених з березня 2022 року, FATF нагадала всім юрисдикціям про необхідність «виявляти пильність щодо поточних і нових ризиків, повʼязаних з обходом заходів, вжитих проти Російської Федерації, для захисту міжнародної фінансової системи».

Контекст

У 2022 році FATF публічно засудила російську агресію, назвавши її неприйнятною і такою, що суперечить основним принципам групи. 24 лютого 2023-го FATF безстроково зупинила членство РФ. Членство у FATF дає змогу відслідковувати походження коштів під час здійснення платежів між країнами. Якщо країну виключають із FATF, це фактично позбавляє її можливості регулювати ринок грошових потоків. Україна неодноразово закликала групу внести РФ до чорного списку, але щоразу FATF відмовляла.

Наразі міжурядовий орган обʼєднує близько 40 країн, серед яких Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та Саудівська Аравія. Три рази на рік FATF дає оцінки того, які країни слід включити до сірих і чорних списків або виключити з них.

У матеріалах, підготовлених до цього засідання FATF, йшлося про те, що Росія використовує Telegram і криптовалюти для фінансування тероризму, підтримує тісне фінансове і військове співробітництво з КНДР та Іраном, внесеними до чорного списку. Зверталася увага на фінансування Росією приватних військових формувань, відмивання грошей, отриманих від продажу товарів, викрадених під час вторгнення в Україну.