Первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров будет инициировать отсрочку полноценного запуска системы «еАкциз» до ноября 2026 года. Вместо планируемого старта в январе 2026 года электронная система должна заработать в тестовом режиме до 1 ноября 2026 года, сообщил Федоров после встречи с представителями бизнеса.

Подробности

Федоров отметил, что нужно предоставить бизнесу 10 месяцев тестового периода. По его словам, за это время рынок сможет качественно овладеть новыми бизнес-процессами, подготовиться к полноценному запуску и полному переходу на электронную систему.

«Наша общая позиция со всеми привлеченными отраслями – продлить тестовый период до 1 ноября 2026 года и внести это на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады. Это будет справедливое решение, чтобы избежать любых рисков при переходе», – подчеркнул Федоров.

По результатам договоренностей первый вице-премьер должен направить официальное письмо Комитету ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с просьбой внести изменения в законодательство не позднее 8 октября этого года, чтобы продлить срок тестирования и внедрить систему «еАкциза» с 1 ноября 2026 года.

Контекст

На этой неделе компании, представляющие табачную, алкогольную отрасль и розничную торговлю, призвали правительство и Верховную Раду отсрочить минимум на 10 месяцев запуск электронной акцизной марки. Бизнес объясняет, что система «еАкциз», которая должна заработать с 1 января 2026 года, находится на фрагментарной стадии разработки и не готова к полноценной эксплуатации.

Ранее ассоциация «Укртабак» предупредила о рисках ежедневных потерь государственного бюджета более чем на 400 млн грн из-за неготовности к запуску с 1 января 2026 электронной системы «еАкциз».

Закон №3173-IX предусматривает внедрение системы «еАкциз» в два основных этапа:

март 2025 года – начало тестового режима системы «еАкциз» для добровольного подключения участников рынка; январь 2026 года – система становится обязательной для всех производителей, импортеров и продавцов подакцизных товаров с переходным периодом до конца 2026 года, во время которого действуют сниженные штрафы (от 10% до 30%).

По новым правилам, производители и импортеры самостоятельно смогут генерировать электронную акцизную марку в цифровой системе прослеживаемости «еАкциз» и наносить на каждую бутылку алкоголя или пачку сигарет. Эти коды будут объединяться в групповые и наноситься на блоки, коробки или ящики.

16 июля правительство утвердило внедрение электронной маркировки подакцизных товаров: с 1 января 2026 года пачки сигарет, бутылки алкоголя и жидкости для электронных сигарет должны содержать DataMatrix-код.