Федоров проситиме парламент продовжити тестування системи «еАкциз» майже на рік

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Михайло Федоров /пресслужба Мінцифри

Михайло Федоров Фото пресслужба Мінцифри

Перший віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ініціюватиме відтермінування повноцінного запуску системи «еАкциз» до листопада 2026 року. Замість запланованого старту в січні 2026 року електронна система має запрацювати в тестовому режимі до 1 листопада 2026 року, повідомив Федоров після зустрічі з представниками бізнесу.

  • Федоров зазначив, що потрібно надати бізнесу 10 місяців тестового періоду. За його словами, за цей час ринок зможе якісно опанувати нові бізнес-процеси, підготуватися до повноцінного запуску й повного переходу на електронну систему.
  • «Наша спільна позиція з усіма залученими галузями – продовжити тестовий період до 1 листопада 2026 року та внести це на розгляд до профільного комітету Верховної Ради. Це буде справедливе рішення, щоб уникнути будь-яких ризиків під час переходу», – наголосив Федоров.
  • За результатами домовленостей перший віцепремʼєр має надіслати офіційний лист Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики з проханням внести зміни в законодавство не пізніше 8 жовтня цього року, щоб продовжити термін тестування та впровадити систему «еАкцизу» з 1 листопада 2026 року.

Контекст

Цього тижня компанії, що представляють тютюнову, алкогольну галузі та роздрібну торгівлю, закликали уряд і Верховну Раду відтермінувати щонайменше на 10 місяців запуск електронної акцизної марки. Бізнес пояснює, що система «еАкциз», яка має запрацювати з 1 січня 2026 року, нині перебуває на фрагментарній стадії розробки і не готова до повноцінної експлуатації. 

Раніше асоціація «Укртютюн» попередила про ризики щоденних втрат державного бюджету більш як на 400 млн грн через неготовність до запуску з 1 січня 2026 року електронної системи «еАкциз». 

Закон №3173-IX передбачає впровадження системи «еАкциз» у два основні етапи:

  1. березень 2025 року – початок тестового режиму системи «еАкциз» для добровільного підключення учасників ринку;
  2. січень 2026 року – система стає обов’язковою для всіх виробників, імпортерів і продавців підакцизних товарів із перехідним періодом до кінця 2026 року, під час якого діють знижені штрафи (від 10% до 30%).

За новими правилами, виробники та імпортери самостійно зможуть генерувати електронну акцизну марку в цифровій системі простежуваності «еАкциз» та наносити на кожну пляшку алкоголю чи пачку цигарок. Ці коди об’єднуватимуть у групові та наноситимуть на блоки, коробки чи ящики.

16 липня уряд затвердив впровадження електронного маркування підакцизних товарів: з 1 січня 2026 року пачки сигарет, пляшки алкоголю та рідини для електронних сигарет повинні містити DataMatrix-код.

