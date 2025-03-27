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Ferrexpo заявила о возможных массовых сокращениях сотрудников из-за остановки возмещения НДС

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Горнорудная компания Ferrexpo, управляющая тремя горно-обогатительными комбинатами в Полтавской области, заявила о возможном сокращении сотрудников из-за прекращения возмещения экспортного НДС. Об этом говорится в сообщении компании от 27 марта.

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Подробности

  • Отмечается, что украинские налоговые органы сообщили о невозмещении НДС в марте, что уже повлекло за собой значительные экономические последствия. За неимением средств Ferrexpo была вынуждена сократить производство до 25% от плановой мощности, что означает недовыпуск почти 4 млн т продукции в 2025 году. Это повлияет на «Укрзализныцю», морские порты и общий уровень валютной выручки Украины, сообщили в Ferrexpo.
  • В компании уже наблюдаются массовые сокращения рабочих мест, снижение зарплат, падение налоговых поступлений и ухудшение инвестиционного климата, заявил глава профсоюзного комитета ЧАО «Полтавский ГОК» Дмитрий Винивитин.
  • Компания призвала Министерство финансов и Государственную налоговую службу срочно решить проблему, поскольку ситуация угрожает не только работникам Ferrexpo, но и смежным отраслям экономики.
  • Ferrexpo получила официальное уведомление о приостановлении возмещения НДС за январь 2025 года на сумму 512,9 млн грн ($12,5 млн). Это решение налоговые органы объяснили санкциями против одного из акционеров компании – Константина Жеваго.

Контекст

Ferrexpo – железорудная компания, владеющая активами в Украине. 49,5% Ferrexpo принадлежит компании Fevamotinico Sarl, подконтрольной Константину Жеваго, в то время как BlackRock владеет 6,74%. Под управлением Ferrexpo находятся 100% акций Полтавского и Еристовского ГОКов, а также 99,9% Билановского ГОКа.

Государственное бюро расследований инициировало процесс национализации корпоративных прав на 49,5% Полтавского ГОКа вместе с его активами, а Министерство юстиции готовит соответствующий иск в Высший антикоррупционный суд. Причины такого решения официально не раскрываются, и пока неясно, почему речь идет именно об этой части комбината. В Ferrexpo также не прокомментировали ситуацию.

5 марта компания сообщила, что приняла во внимание решение Печерского районного суда Киева о передаче 49,5% акций Полтавского ГОКа в АРМА по ходатайству Генеральной прокуратуры.

Подробнее о том, что стоит за попыткой власти национализировать ключевой актив Константина Жеваго – четвертого самого богатого украинца по версии Forbes 2024 года, читайте в материале Forbes Ukraine.

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