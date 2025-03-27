Ferrexpo заявила про можливі масові скорочення працівників через зупинку відшкодування ПДВ

Гірничорудна компанія Ferrexpo, яка керує трьома гірничо-збагачувальними комбінатами у Полтавській області, заявила про можливе скорочення працівників через припинення відшкодування експортного ПДВ. Про це йдеться у повідомленні компанії від 27 березня.

Деталі

Зазначається, що українські податкові органи повідомили про невідшкодування ПДВ у березні, що вже спричинило значні економічні наслідки. Через брак коштів Ferrexpo була змушена скоротити виробництво до 25% від планової потужності, що означає недовипуск майже 4 млн т продукції у 2025 році. Це вплине на «Укрзалізницю», морські порти та загальний рівень валютного виторгу України, повідомили у Ferrexpo.

У компанії вже спостерігаються масові скорочення робочих місць, зниження зарплат, падіння податкових надходжень та погіршення інвестиційного клімату, заявив голова профспілкового комітету ПрАТ «Полтавський ГЗК» Дмитро Вінівітін.

Компанія закликала Міністерство фінансів та Державну податкову службу терміново розвʼязати проблему, оскільки ситуація загрожує не лише працівникам Ferrexpo, а й суміжним галузям економіки.

Ferrexpo отримала офіційне повідомлення про зупинення відшкодування ПДВ за січень 2025 року на суму 512,9 млн грн ($12,5 млн). Це рішення податкові органи пояснили санкціями проти одного з акціонерів компанії – Костянтина Жеваго.

Контекст

Ferrexpo – залізорудна компанія, що володіє активами в Україні. 49,5% Ferrexpo належить компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, тоді як BlackRock володіє 6,74%. Під управлінням Ferrexpo перебувають 100% акцій Полтавського та Єристівського ГЗК, а також 99,9% Біланівського ГЗК.

Державне бюро розслідувань ініціювало процес націоналізації корпоративних прав на 49,5% Полтавського ГЗК разом із його активами, а Міністерство юстиції готує відповідний позов до Вищого антикорупційного суду. Причини такого рішення офіційно не розкриваються, і поки що незрозуміло, чому йдеться саме про цю частку комбінату. У Ferrexpo також не надали коментарів щодо ситуації.

5 березня компанія повідомила, що взяла до уваги рішення Печерського районного суду Києва про передачу 49,5% акцій Полтавського ГЗК до АРМА за клопотанням Генеральної прокуратури.

Детальніше про те, що стоїть за спробою влади націоналізувати ключовий актив Костянтина Жеваго – четвертого найбагатшого українця за версією Forbes 2024 року, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.