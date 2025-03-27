Ferrexpo заявила про можливі масові скорочення працівників через зупинку відшкодування ПДВ

Гірничорудна компанія Ferrexpo, яка керує трьома гірничо-збагачувальними комбінатами у Полтавській області, заявила про можливе скорочення працівників через припинення відшкодування експортного ПДВ. Про це йдеться у повідомленні компанії від 27 березня.
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Деталі
- Зазначається, що українські податкові органи повідомили про невідшкодування ПДВ у березні, що вже спричинило значні економічні наслідки. Через брак коштів Ferrexpo була змушена скоротити виробництво до 25% від планової потужності, що означає недовипуск майже 4 млн т продукції у 2025 році. Це вплине на «Укрзалізницю», морські порти та загальний рівень валютного виторгу України, повідомили у Ferrexpo.
- У компанії вже спостерігаються масові скорочення робочих місць, зниження зарплат, падіння податкових надходжень та погіршення інвестиційного клімату, заявив голова профспілкового комітету ПрАТ «Полтавський ГЗК» Дмитро Вінівітін.
- Компанія закликала Міністерство фінансів та Державну податкову службу терміново розвʼязати проблему, оскільки ситуація загрожує не лише працівникам Ferrexpo, а й суміжним галузям економіки.
- Ferrexpo отримала офіційне повідомлення про зупинення відшкодування ПДВ за січень 2025 року на суму 512,9 млн грн ($12,5 млн). Це рішення податкові органи пояснили санкціями проти одного з акціонерів компанії – Костянтина Жеваго.
Контекст
Ferrexpo – залізорудна компанія, що володіє активами в Україні. 49,5% Ferrexpo належить компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, тоді як BlackRock володіє 6,74%. Під управлінням Ferrexpo перебувають 100% акцій Полтавського та Єристівського ГЗК, а також 99,9% Біланівського ГЗК.
Державне бюро розслідувань ініціювало процес націоналізації корпоративних прав на 49,5% Полтавського ГЗК разом із його активами, а Міністерство юстиції готує відповідний позов до Вищого антикорупційного суду. Причини такого рішення офіційно не розкриваються, і поки що незрозуміло, чому йдеться саме про цю частку комбінату. У Ferrexpo також не надали коментарів щодо ситуації.
5 березня компанія повідомила, що взяла до уваги рішення Печерського районного суду Києва про передачу 49,5% акцій Полтавського ГЗК до АРМА за клопотанням Генеральної прокуратури.
Детальніше про те, що стоїть за спробою влади націоналізувати ключовий актив Костянтина Жеваго – четвертого найбагатшого українця за версією Forbes 2024 року, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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