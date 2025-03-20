«У правительства есть три месяца, чтобы урегулировать ситуацию». Глава правления Ferrexpo – о национализации Полтавского ГОКа и иске против Украины в Вашингтоне. Блиц-интервью

Украинские правоохранители не теряют надежду национализировать долю в главном активе Ferrexpo – Полтавском горно-обогатительном комбинате. Это игра с высокими ставками – в ответ Ferrexpo грозится обратиться с иском против Украины в Вашингтонский или Стокгольмский арбитраж. Какую стратегию защиты имеет компания, какова на самом деле доля в ней Константина Жеваго? Блиц-интервью с главой совета директоров Ferrexpo Лучио Дженовезе.