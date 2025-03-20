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«У правительства есть три месяца, чтобы урегулировать ситуацию». Глава правления Ferrexpo – о национализации Полтавского ГОКа и иске против Украины в Вашингтоне. Блиц-интервью

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

3 хв читання

Ferrexpo Лучіо Дженовезе /из личного архива

Глава совета директоров Ferrexpo Лучио Дженовезе: "Мяч на стороне украинского правительства". Фото из личного архива

Украинские правоохранители не теряют надежду национализировать долю в главном активе Ferrexpo – Полтавском горно-обогатительном комбинате. Это игра с высокими ставками – в ответ Ferrexpo грозится обратиться с иском против Украины в Вашингтонский или Стокгольмский арбитраж. Какую стратегию защиты имеет компания, какова на самом деле доля в ней Константина Жеваго? Блиц-интервью с главой совета директоров Ferrexpo Лучио Дженовезе.

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В начале марта Печерский районный суд Киева передал в АРМА 49,5% Полтавского ГОКа, крупнейшего актива Ferrexpo, акционером которого является подсанкционный бизнесмен Константин Жеваго.

Имущество было арестовано в рамках расследования ГБР по подозрению Жеваго в растрате $113 млн из обанкротившегося банка «Финансы и Кредит».

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