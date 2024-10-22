Fitch повысило рейтинг «Кернела» после своевременного погашения евробондов на $300 млн

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Kernel «CC» до «CCC-». Это произошло благодаря своевременному погашению компанией еврооблигаций на $300 млн и улучшению операционных показателей, говорится в пресс-релизе «Кернела» от 22 октября.

Подробности

Рейтинг «CCC-» все еще отражает высокие кредитные риски «Кернела» ввиду сложных условий деятельности компании в условиях полномасштабного вторжения. Однако, по оценкам Fitch, компания продолжает работать с хорошими финансовыми результатами, в частности, благодаря стабильной работе черноморских экспортных маршрутов, говорится в сообщении.

Риск рефинансирования снизился после того, как «Кернел» полностью погасил свои облигации на $300 млн, срок погашения которых пришелся на 17 октября 2024 года.

В «Кернеле» считают решение Fitch Ratings о повышении рейтинга компании во время войны положительным сигналом для рынка.

Цитата

«К сожалению, текущие экономические условия все еще не позволяют вернуться к довоенным рейтингам, но мы делаем все от нас зависящее, чтобы выполнять взятые на себя обязательства перед контрагентами и кредиторами», – сказал Сергей Волков, финансовый директор «Кернела».

Контекст

В январе–марте 2024-го «Кернел» увеличил выручку на 22%, до более чем $1 млрд. Чистая прибыль выросла на 47%, до $101 млн. За первый квартал 2024 года «Кернел» увеличил экспорт зерновых, подсолнечного масла и шрота в 2,3 раза. Этому способствовал стабильный экспорт по Черному морю и рост объемов перевалки подсолнечного масла через портовые терминалы.

Общий объем переработки масличных в 2024-м финансовом году в агрохолдинге «Кернел» составил 3,2 млн т. Это на 27% больше, чем в предыдущем году, благодаря запуску Староконстантиновского маслоэкстракционного завода в феврале 2024-го. Продажи подсолнечного масла в апреле–июне по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 1% – до 384 000 т. Было продано 20 000 т бутилированного подсолнечного масла.

Экспорт зерна компании «Кернел» в апреле–июне достиг 1,6 млн т, что в 2,6 раза больше, чем в прошлом, и на 14% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

18 октября компания сообщила, что погасила пятилетние еврооблигации на $300 млн со ставкой 6,5% годовых. Выкуп прошел в указанный в проспекте эмиссии срок – 17 октября.

Самым крупным совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 39,3%.

До войны «Кернел» занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Он также являлся крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине. Кроме того, холдинг занимался выращиванием другой агропродукции и ее реализацией.