«Кернел» вовремя и полностью погасил евробонды на $300 млн

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Погашение стало возможным, в частности, благодаря валютной либерализации со стороны Национального банка, отмечается в сообщении.

Компания заявила о важности высокого кредитного рейтинга, поэтому, несмотря на военные вызовы, «соблюдение обязательств перед кредиторами было и остается в приоритете».

«Мы обеспечиваем прозрачность и надежность во всех наших финансовых операциях, что позволяет нам укреплять доверие на международной арене», – отметил Сергей Волков, финансовый директор Kernel.

Контекст

Самым крупным совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 39,3%.

До войны «Кернел» занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Он также был самым крупным производителем и продавцом подсолнечного масла в Украине. Кроме того, холдинг занимался выращиванием другой агропродукции и ее реализацией.

В начале 2023 года «Кернел» подписал соглашение с кредиторами, в частности с Natixis, ING, EBRD и EIB, об освобождении от погашения до 30 июня 2023 года двух траншей гарантированных облигаций по $300 млн каждый со ставкой 6,5% погашения, соответственно, в 2024 и 2027 годах. Причиной отсрочки платежей по долгам компании назвали сложности, связанные с российским вторжением в Украину, а также с логистикой при поставке зерна и масла.

В январе–марте 2024-го «Кернел» увеличил выручку на 22%, до более чем $1 млрд. Чистая прибыль выросла на 47% – до $101 млн. За первый квартал 2024 года «Кернел» увеличил экспорт зерновых, подсолнечного масла и шрота в 2,3 раза. Этому способствовал стабильный экспорт по Черному морю и рост объемов перевалки подсолнечного масла через портовые терминалы.

Общий объем переработки масличных в 2024 финансовом году в агрохолдинге «Кернел» составил 3,2 млн т. Это на 27% больше, чем в предыдущем году, благодаря запуску Староконстантиновского маслоэкстракционного завода в феврале 2024-го. Продажи подсолнечного масла в апреле–июне по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 1% – до 384 000 т. Из них было продано 20 000 т бутилированного подсолнечного масла.

Экспорт зерна компании «Кернел» в апреле–июне составил 1,6 млн т, что в 2,6 раза больше, чем в прошлом, и на 14% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.