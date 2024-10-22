Fitch підвищило рейтинг «Кернелу» після вчасного погашення євробондів на $300 млн

«Кернел» – найбільший в Україні виробник та експортер зернових, на частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) Kernel із «CC» до «CCC-». Це сталося завдяки вчасному погашенню компанією єврооблігацій на $300 млн і покращенню операційних показників, йдеться у пресрелізі «Кернелу» від 22 жовтня.

Деталі

Рейтинг «CCC-» все ще відображає високі кредитні ризики «Кернелу», зважаючи на складні умови діяльності компанії в умовах повномасштабного вторгнення. Проте, за оцінками Fitch, компанія продовжує працювати з хорошими фінансовими результатами, зокрема завдяки стабільній роботі чорноморських експортних маршрутів, йдеться у повідомленні.

Ризик рефінансування знизився після того, як «Кернел» повністю погасив свої облігації на $300 млн, термін погашення яких припав на 17 жовтня 2024 року.

У «Кернелі» вважають рішення Fitch Ratings про підвищення рейтингу компанії під час війни позитивним сигналом для ринку.

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«На жаль, поточні економічні умови все ще не дають змоги повернутися до довоєнних рейтингів, але ми робимо все, що від нас залежить, щоб виконувати взяті на себе зобов’язання перед контрагентами та кредиторами», – сказав Сергій Волков, фінансовий директор «Кернелу».

Контекст

У січні–березні 2024-го «Кернел» збільшив виторг на 22%, до понад $1 млрд. Чистий прибуток зріс на 47%, до $101 млн. За перший квартал 2024 року «Кернел» ​​збільшив експорт зернових, соняшникової олії та шроту в 2,3 раза. Цьому сприяв стабільний експорт Чорним морем і зростання обсягів перевалки соняшникової олії через портові термінали.

Загальний обсяг переробки олійних у 2024-му фінансовому році в агрохолдингу «Кернел» становив 3,2 млн т. Це на 27% більше, ніж у попередньому році, завдяки запуску Старокостянтинівського олійноекстракційного заводу в лютому 2024-го. Продажі соняшникової олії у квітні–червні порівняно з попереднім кварталом зросли на 1% – до 384 000 т. Було продано 20 000 т бутильованої соняшникової олії.

Експорт зерна компанії «Кернел» у квітні–червні досяг 1,6 млн т, що у 2,6 раза більше, ніж торік, та на 14% менше порівняно з попереднім кварталом.

18 жовтня компанія повідомила, що погасила пʼятирічні єврооблігації на $300 млн зі ставкою 6,5% річних. Викуп відбувся в зазначений у проспекті емісії термін – 17 жовтня.

Найбільшим співвласником «Кернелу» через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.

До війни «Кернел» посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Він також був найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.