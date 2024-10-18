FlixBus планирует запустить еще 20 новых рейсов из Украины

С начала полномасштабного вторжения FlixBus втрое увеличил количество автобусов и сети в Украине.

Один из самых крупных перевозчиков в мире – немецкий FlixBus – ожидает авторизации около 20 маршрутов между Украиной и странами Европы, сообщил в интервью Forbes Ukraine вице-президент FlixBus в Восточной Европе Михал Леман.

Ключевые факты

Около 20 маршрутов находятся на разных стадиях авторизации, отметил Леман. В частности, три – в Германию: Чернигов – Кельн, Киев – Мюнхен и Одесса – Бремен.

Он отказался называть больше направлений, поскольку компания ожидает их подтверждения европейскими регуляторами. Процедура получения маршрута между Украиной и ЕС может затянуться до 18 месяцев из-за бюрократических преград, пояснил Леман.

Проблемы возникают со стороны ЕС из-за сложной правовой базы для движения между странами блока и за его пределами, рассказал Леман. Обработка таких разрешений имеет самый низкий приоритет, что приводит к задержкам на год или более, при этом нет юридического срока, в пределах которого органы власти должны принять решение.

«Например, мы ожидали более 1,5 года разрешения на открытие маршрута Киев – Брюссель, проходящего через Германию», – добавил вице-президент FlixBus в Восточной Европе.

Контекст

FlixBus – подразделение стартапа FlixMobility, основанного в 2013 году в Мюнхене. Компания занимается автобусными и железнодорожными перевозками. В прошлом году стартап получил рекордные €2 млрд дохода, перевезя 81 млн пассажиров в 40 странах мира.

В Украине FlixBus начал работу в июне 2019 года. В настоящее время с FlixBus работают 13 партнерских компаний в Украине, владеющих автопарком.

Перед полномасштабным вторжением в Украину ездило 25–30 автобусов FlixBus. Сейчас – более 80.

Также с февраля 2022 года перевозчик почти втрое нарастил маршрутную сеть между Украиной и странами ЕС – до 92 рейсов. FlixBus начал ездить из Украины в Германию, Венгрию, Чехию, Словакию, Бельгию и страны Южной Европы.

Как немецкий перевозчик увеличивает бизнес на закрытом украинском рынке – читайте в материале Forbes Ukraine FlixBus за время войны вырос в Украине в пять раз. Почему он до сих пор не перевозит между украинскими городами? Интервью с вице-президентом в Восточной Европе Михалом Леманом.