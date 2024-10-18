FlixBus за время войны вырос в Украине в пять раз. Почему он до сих пор не перевозит между украинскими городами? Интервью с вице-президентом в Восточной Европе Михалом Леманом

Один из самых крупных перевозчиков в мире – немецкий FlixBus с начала полномасштабного вторжения втрое увеличил количество автобусов и сеть в Украине и готовится запустить еще 20 новых направлений. Каких маршрутов ждать украинцам и почему среди них не будет Киев – Львов или Ровно – Одесса? Интервью Forbes Ukraine с вице-президентом FlixBus в Восточной Европе Михалом Леманом

Автобусный лоукостер FlixBus работает на украинском рынке с 2019 года. К февралю 2022 года компания увеличила сеть до 40 маршрутов и 30 автобусов. Война только ускорила немецкую компанию. На октябрь 2024 года в и из Украины курсирует почти втрое больше зелено-оранжевых автобусов по 92 маршрутам. В процессе запуска – еще 20 новых направлений, говорит вице-президент FlixBus в Восточной Европе Михал Леман.

«Видим большой потенциал для роста в Украине после завершения войны», – рассказывает он. Что может помешать? Лицензии на основные маршруты, такие как Киев – Львов или Киев – Одесса, в руках нескольких крупных операторов, поэтому FlixBus, по словам Лемана, не имеет возможности прийти на внутренний рынок. «Отсутствие конкуренции – это высокие цены за качество, не отвечающее современным стандартам», – говорит он.