FlixBus планує запустити ще 20 нових рейсів з України

Від початку повномасштабного вторгнення FlixBus втричі збільшив кількість автобусів та мережу в Україні.

Один із найбільших перевізників у світі – німецький FlixBus – очікує авторизації близько 20 маршрутів між Україною та країнами Європи, повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine віцепрезидент FlixBus у Східній Європі Міхал Леман.

Ключові факти

Близько 20 маршрутів перебувають на різних стадіях авторизації, зазначив Леман. Зокрема, три – до Німеччини: Чернігів – Кельн, Київ – Мюнхен та Одеса – Бремен.

Він відмовився називати більше напрямів, оскільки компанія очікує їх підтвердження з боку європейських регуляторів. Процедура отримання маршруту між Україною та ЄС може затягнутися до 18 місяців через бюрократичні перепони, пояснив Леман.

Проблеми виникають з боку ЄС через складну правову базу для руху між країнами блоку та поза його межами, розповів Леман. Обробка таких дозволів має найнижчий пріоритет, що призводить до затримок на рік або більше, при цьому немає юридичного терміну, в межах якого органи влади повинні ухвалити рішення.

«Наприклад, ми чекали більше 1,5 року на дозвіл на відкриття маршруту Київ – Брюссель, що проходить через Німеччину», – додав віцепрезидент FlixBus в Східній Європі.

Контекст

FlixBus – підрозділ стартапу FlixMobility, заснованого 2013 року в Мюнхені. Компанія займається автобусними та залізничними перевезеннями. Торік стартап отримав рекордні €2 млрд доходу, перевізши 81 млн пасажирів у 40 країнах світу.

В Україні FlixBus почав роботу в червні 2019 року. Нині з FlixBus працюють 13 партнерських компаній в Україні, що володіють автопарком.

Перед повномасштабним вторгненням в Україну їздило 25–30 автобусів FlixBus. Зараз – понад 80.

Також із лютого 2022-го перевізник майже втричі наростив маршрутну мережу між Україною та країнами ЄС – до 92 рейсів. FlixBus почав їздити з України до Німеччини, Угорщини, Чехії, Словаччини, Бельгії та країн Південної Європи.

Як німецький перевізник збільшує бізнес на закритому українському ринку – читайте в матеріалі Forbes Ukraine FlixBus за час війни зріс в Україні вп’ятеро. Чому він досі не перевозить між українськими містами? Інтерв’ю з віцепрезидентом у Східній Європі Міхалом Леманом.