ФМГУ получило 1,2 млрд грн от аренды площадей в ТРЦ Ocean Plaza. На что направили средства

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил санкционные дивиденды из национализированной доли ТРЦ Ocean Plaza. В то же время идет подготовка к приватизации актива – аукцион планируют провести до конца 2025 года, говорится в сообщении Фонда госимущества.

Ключевые факты

На 6 марта 2025 года на счете ООО «ИС «Лыбидь» хранилось 1,2 млрд грн, которые не используются в операционной деятельности, уточнили Forbes Ukraine в пресс-службе Фонда госимущества.

хранилось 1,2 млрд грн, которые не используются в операционной деятельности, уточнили Forbes Ukraine в пресс-службе Фонда госимущества. Средства, вырученные от аренды торговых площадей национализированного ТРЦ Ocean Plaza, направили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

«Пока идет подготовка Ocean Plaza к приватизации, торгово-развлекательный центр уже работает на экономику страны», – заявила и.о. председателя ФГИУ Иванна Смачило.

Контекст

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал торгово-развлекательный центр Ocean Plaza, принадлежавший российским олигархам Аркадию и Игорю Ротенбергам. Тогда в государственный бюджет перешли 100% долей в уставном капитале ООО «Авангард-Виларти», принадлежавших кипрским компаниям Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited и Ethoder Investments Limited, а также 66,65% доли ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь».

12 апреля 2024 года стало известно, что ТРЦ Ocean Plaza в Киеве будет выставлен на приватизацию за 1,65 млрд грн.

В июне 2024-го Минюст подал второе исковое заявление в ВАКС о применении санкций в отношении Аркадия и Игоря Ротенбергов, Александра Скоробогатька и Александра Пономаренко. Все эти лица имеют связи с президентом РФ, и их компании занимаются строительством инфраструктурных объектов и производством военной продукции.

4 сентября 2024 года ВАКС удовлетворил иск Минюста, наложив санкции на Аркадия Ротенберга, его сына и еще двух бизнесменов, взыскав в доход государства права требования по кредиту ТРЦ Ocean Plaza. Общий долг составляет $148 млн основного долга и $67,6 млн процентов.

Апелляционная палата ВАКС 10 декабря 2024 года подтвердила решение о национализации долгов столичного ТРЦ Ocean Plaza. ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» должно погасить национализированный долг до 31 декабря 2025 года.