Фонд благосостояния Турции может приобрести часть связанной с Фридманом и Авеном LetterOne в Turkcell – Bloomberg

Суверенный фонд благосостояния Турции (TWF) рассматривает возможность покупки миноритарного пакета акций Turkcell Iletisim Hizmetleri, принадлежащего LetterOne Holdings, частично принадлежащего подсанкционным российским миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену, пишет Bloomberg 22 января со ссылкой на источники. По их словам, TWF связался с LetterOne, чтобы обсудить покупку 19,8% акций.

Ключевые факты

TWF, являющийся крупнейшим акционером Turkcell, обратился к LetterOne, чтобы обсудить потенциальное предложение о покупке его 19,8% акций, сообщили источники. Непонятно, заинтересована ли LetterOne в продаже своей доли в компании.

Акции Turkcell выросли почти на 60% за последний год, что дало компании рыночную стоимость около $6,4 млрд. Доля в размере 19,8% обойдется около $1,3 млрд на основе текущей рыночной цены.

Фридман и партнеры вышли из состава совета директоров LetterOne в 2022 году. TWF в частном порядке выразил обеспокоенность потенциальными рисками для Turkcell от санкций, поскольку крупнейшая телекоммуникационная компания страны по рыночной стоимости также котируется в Нью-Йорке, сообщили источники.

Ранее TWF проводил неофициальные обсуждения с потенциальными покупателями о продаже своей доли в Turkcell, сообщил Bloomberg в июле. Некоторые в фонде выступали против продажи, поскольку оператор рассматривается как стратегический актив, заявили источники. Выкуп доли LetterOne может облегчить любую потенциальную будущую продажу акций Turkcell со стороны TWF.

Обсуждения предварительные, и нет никаких гарантий того, что соглашение состоится, заявили источники.

Контекст

Фридман и Авен под санкциями Великобритании, Европейского союза и США после того, как Россия начала войну в Украине в 2022 году. Сама LetterOne не находится под санкциями. Она владеет разнообразными активами по всему миру стоимостью $18 млрд.

Турция, являющаяся членом НАТО, воздержалась от присоединения к своим западным союзникам относительно введения санкций против России, а президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным.

В 2020 году TWF стала самым крупным акционером Turkcell и получила контроль над советом директоров со своим пакетом акций 26,2%, включая привилегированный пакет 15%.

LetterOne и Turkcell и раньше конфликтовали. В 2022 году LetterOne требовала увольнения четырех членов совета директоров, поскольку настаивала на пересмотре управления для привлечения международных инвесторов. Позже совет директоров Turkcell отклонил большинство запросов LetterOne.