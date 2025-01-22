Фонд благосостояния Турции может приобрести часть связанной с Фридманом и Авеном LetterOne в Turkcell – Bloomberg

Суверенный фонд благосостояния Турции (TWF) рассматривает возможность покупки миноритарного пакета акций Turkcell Iletisim Hizmetleri, принадлежащего LetterOne Holdings, частично принадлежащего подсанкционным российским миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену, пишет Bloomberg 22 января со ссылкой на источники. По их словам, TWF связался с LetterOne, чтобы обсудить покупку 19,8% акций.
Ключевые факты
- TWF, являющийся крупнейшим акционером Turkcell, обратился к LetterOne, чтобы обсудить потенциальное предложение о покупке его 19,8% акций, сообщили источники. Непонятно, заинтересована ли LetterOne в продаже своей доли в компании.
- Акции Turkcell выросли почти на 60% за последний год, что дало компании рыночную стоимость около $6,4 млрд. Доля в размере 19,8% обойдется около $1,3 млрд на основе текущей рыночной цены.
- Фридман и партнеры вышли из состава совета директоров LetterOne в 2022 году. TWF в частном порядке выразил обеспокоенность потенциальными рисками для Turkcell от санкций, поскольку крупнейшая телекоммуникационная компания страны по рыночной стоимости также котируется в Нью-Йорке, сообщили источники.
- Ранее TWF проводил неофициальные обсуждения с потенциальными покупателями о продаже своей доли в Turkcell, сообщил Bloomberg в июле. Некоторые в фонде выступали против продажи, поскольку оператор рассматривается как стратегический актив, заявили источники. Выкуп доли LetterOne может облегчить любую потенциальную будущую продажу акций Turkcell со стороны TWF.
- Обсуждения предварительные, и нет никаких гарантий того, что соглашение состоится, заявили источники.
- Категория
- Мир
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Контекст
Фридман и Авен под санкциями Великобритании, Европейского союза и США после того, как Россия начала войну в Украине в 2022 году. Сама LetterOne не находится под санкциями. Она владеет разнообразными активами по всему миру стоимостью $18 млрд.
Турция, являющаяся членом НАТО, воздержалась от присоединения к своим западным союзникам относительно введения санкций против России, а президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным.
В 2020 году TWF стала самым крупным акционером Turkcell и получила контроль над советом директоров со своим пакетом акций 26,2%, включая привилегированный пакет 15%.
LetterOne и Turkcell и раньше конфликтовали. В 2022 году LetterOne требовала увольнения четырех членов совета директоров, поскольку настаивала на пересмотре управления для привлечения международных инвесторов. Позже совет директоров Turkcell отклонил большинство запросов LetterOne.
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