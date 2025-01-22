Фонд добробуту Туреччини може придбати частку повʼязаної з Фрідманом та Авеном LetterOne в Turkcell – Bloomberg

Суверенний фонд добробуту Туреччини (TWF) розглядає можливість купівлі міноритарного пакета акцій Turkcell Iletisim Hizmetleri, що належить LetterOne Holdings, яка частково належить підсанкційним російським мільярдерам Михайлу Фрідману та Петру Авену, пише Bloomberg 22 січня із посиланням на джерела. За їхніми словами, TWF звʼязався з LetterOne, щоб обговорити покупку 19,8% акцій.

Ключові факти

TWF, який є найбільшим акціонером Turkcell, звернувся до LetterOne, щоб обговорити потенційну пропозицію про купівлю його 19,8% акцій, повідомили джерела. Незрозуміло, чи зацікавлена ​​LetterOne у продажу своєї частки у компанії.

Акції Turkcell зросли майже на 60% за останній рік, що дало компанії ринкову вартість близько $6,4 млрд. Частка у розмірі 19,8% коштуватиме близько $1,3 млрд на основі поточної ринкової ціни.

Фрідман і партнери вийшли зі складу ради директорів LetterOne у 2022 році. TWF приватно висловив стурбованість потенційними ризиками для Turkcell від санкцій, оскільки найбільша телекомунікаційна компанія країни за ринковою вартістю також котирується в Нью-Йорку, повідомили джерела.

Раніше TWF проводив неофіційні обговорення з потенційними покупцями щодо продажу своєї частки в Turkcell, повідомило Bloomberg у липні. Дехто у фонді виступав проти продажу, оскільки оператор розглядається як стратегічний актив, заявили джерела. Викуп частки LetterOne може полегшити будь-який потенційний майбутній продаж акцій Turkcell з боку TWF.

Обговорення є попередніми, і немає жодних гарантій того, що угода відбудеться, заявили джерела.

Контекст

Фрідман і Авен під санкціями Великої Британії, Європейського союзу та США після того, як Росія розпочала війну в Україні у 2022 році. Сама LetterOne не перебуває під санкціями. Вона володіє різноманітними активами по всьому світу вартістю $18 млрд.

Туреччина, яка є членом НАТО, утрималася від приєднання до своїх західних союзників у введенні санкцій проти Росії, а президент Реджеп Тайіп Ердоган підтримує дружні стосунки з президентом Володимиром Путіним.

У 2020 році TWF стала найбільшим акціонером Turkcell і отримала контроль над радою директорів зі своїм пакетом акцій 26,2%, включаючи привілейований пакет 15%.

LetterOne та Turkcell і раніше конфліктували. У 2022 році LetterOne вимагала звільнення чотирьох членів ради директорів, оскільки наполягала на перегляді управління для залучення міжнародних інвесторів. Пізніше рада директорів Turkcell відхилила більшість запитів LetterOne.