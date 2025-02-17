Инвесткомпания Double Tap инвестировала в украинского разработчика дронов Black Forest Systems

Финско-украинская инвесткомпания Double Tap профинансировала украинский стартап Black Forest Systems, разрабатывающий беспилотники. Об этом Forbes Ukraine сообщили в пресс-службе инвесткомпании.

Ключевые факты

Сумма инвестиций не разглашается. Средний чек Double Tap Investments (DTI) – от $100 000 до $300 000.

«Помимо поддержки стратегии DTI, направленной на помощь Украине в победе, это сотрудничество также играет значительную роль в реализации недавно опубликованной Финской стратегии развития беспилотных систем 2030», – цитируется в пресс-релизе соучредитель инвесткомпании Ян Сааринен.

Первый продукт Black Forest Systems – разведывательно-ударный дрон поддержки пехоты «Вирок». Его предназначение – уничтожение живой силы врага при штурме или обороне. Он рассчитан на использование обычным пехотинцем с базовыми техническими навыками, отмечается в пресс-релизе.

Над продуктом команда работала шесть месяцев. «Black Forest Systems полностью соответствовали нашему запросу в инновационности технологий, видению влияния на поле боя и партнерству, что позволило нам действительно быть продуктивными в течение шести месяцев», – цитируется в пресс-релизе соучредитель инвесткомпании Олесь Худоба.

Контекст

В команде Black Forest Systems – 15 специалистов с опытом работы в Ring (R&D отдел Amazon в Украине), производителях микропроцессоров Mindspeed, Freescale, NXP и т.д. До привлечения инвестиций команда развивалась на собственные $100 000.

Double Tap Investments начала работу в ноябре 2023 года. Инвесткомпания базируется в Финляндии и работает в Украине, специализируется на трансформационных технологических секторах, включая оборону, кибербезопасность и искусственный интеллект.