«Кремниевая долина европейской оборонки». Как украинскому Defence Tech масштабироваться и покорить Европу. Советы от TAF Drones, Lockheed Martin, Airlogix и ARX Robotics

Приоритет европейских стран – это не военное обеспечение, а хорошая гражданская жизнь, уверен основатель одного из крупнейших производителей FPV-дронов TAF Drones Александр Яковенко. Что украинские компании могут предложить ЕС? Главное из дискуссии на Forbes Tech 2024

«Украина стала Кремниевой долиной для Европы в сфере оборонных технологий», – сказал на Forbes Tech 2024 основатель и CEO немецкого производителя наземных роботов ARX Robotics Марк Уитфельд. Его компания поставляет роботов на украинский фронт и готовится открыть здесь офис.

Как Украине сохранить этот статус, а украинским Defence Tech компаниям завоевать европейский рынок?

Советы от Уитфельда, основателя TAF Drones Александра Яковенко, бывшей топ-менеджера Lockheed Martin и члена правления MITS Capital Моник Браун, технического директора Airlogix Александра Чендекова на конференции Forbes Tech 2024.

Прямая речь сокращена и отредактирована для ясности.

Основатель TAF Drones Александр Яковенко

Мы еще не понимаем, что такое Deep Tech, какие инвестиции и ресурсы нужны для его развития. Буст в развитии Defence Tech связан не столько с технологиями, сколько с военным опытом нашей страны. Этот опыт – наше наибольшее преимущество.

Государство сделало большие шаги в дерегуляции. Есть успешные кейсы сотрудничества «Укроборонпрома» с локальными частными компаниями. TAF Drones тоже сотрудничает с «Укроборонпромом». Два года назад любое сотрудничество с государственными компаниями казалось нам невозможным из-за большого количества бюрократии. Мы можем дать им гибкость в разработке, а они нам – стабильность производства.

Иностранные компании заинтересованы в нашем опыте. Сейчас они просят собирать изделия в Украине по их технологиям. На начальных этапах они передают эти изделия нашим военным, чтобы посмотреть, как это оружие работает в реальной войне, и получить фидбек.

Следующий шаг – совместное производство и экспорт в другие страны, когда он будет разрешен. Такие коллаборации – одна из немногих возможностей развития украинского Defence Tech.

У государства нет ресурсов инвестировать сотни миллионов долларов в разработки. Также в Украине достаточно слабая производственная база. 95% комплектующих наших дронов – из Китая и Европы. На последнюю приходится 10–15% компонентов.

Основатель TAF Drones Александр Яковенко Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Приоритет европейских стран – это не военное обеспечение, а хорошая гражданская жизнь. Украинские технологии позволяют эффективно обороняться при небольших финансовых затратах. Европейские страны в этом заинтересованы. Дорогие технологии не гарантируют эффективности в массовой конвенционной войне.

Это могут быть не супер технологические решения, но благодаря нашему военному опыту их можно применять где угодно и как угодно. Я не хочу, чтобы на нашей крови возникли компании, где будут технически работать украинцы, но сами компании будут зарубежные. У нас есть возможность построить подобные компании в Украине.

Нам дали возможность ввозить комплектующие без пошлин, есть «Дія.City». Благодаря налогу на выведенный капитал можно реинвестировать прибыль. Если государство будет поддерживать это развитие, то мы сможем реализовать наши планы.

Основатель ARX Robotics Марк Уитфельд

Украина стала Кремниевой долиной Европы в сфере оборонных технологий. Когда мы принесли наши системы на линию фронта, они оказались неподходящими для реальной войны. В сотрудничестве с украинскими военными мы адаптировали их очень быстро. В Европе такие процессы занимают годы.

Украина может брать разработки европейских компаний и испытывать их в условиях реальной войны. У украинских оборонных стартапов есть понимание, что хорошо работает на фронте. Этого не хватает европейцам. Европе важно сотрудничать с Украиной в направлении Defence Tech. Это поможет нам не проиграть следующую войну.

Украинцам нужно быстро производить продукты для фронта. А в Европе есть перечень требований и сертификаций. Если вы не выполните их, ваш продукт не будет поставлен на вооружение. Западным странам не интересно, что работает сейчас или будет работать завтра. Они привыкли делать одни и те же вещи последние 40–50 лет. Это тяжелые дорогие системы, танки, которые могут быть уничтожены FPV-дроном за $500.

Моник Браун, Александр Яковенко и Александр Чендеков на Forbes Tech 2024

Украина показала, что танки не могут выиграть войну. Запад это увидел. Через несколько лет Украина станет одним из лидеров в сфере оборонных технологий.

Сейчас рынок очень распорошен. Чтобы иметь доступ к европейским цепям поставок и строить чемпионов, отрасли необходимо объединение.

Бывший директор UkrJet и технический директор Airlogix Александр Чендеков

Классический MilTech существует сотни лет. Это создание бронетехники, авиации, артиллерии, боеприпасов. Украина показала, что существует другой MilTech на стыке гражданских и военных технологий. Мы показали, что это может изменять ход событий на поле боя. Эти два MilTech начали взаимодействовать – здесь есть и конкуренция, и кооперация. В этом наши способности.

Проблемы могут возникать в трансфере военных технологий. По законодательству относительно экспорта и импорта военных технологий очень сложно классифицировать это взаимодействие. Когда это передача товаров – все просто. Сложности возникают при передаче интеллектуальной собственности или корпоративных прав на компанию.

Для успешного развития нового частного MilTech государство должно обеспечить прозрачные правила взаимодействия с внешним миром. Производители должны понимать – если что-нибудь можно сегодня, это можно будет и завтра. Мы не знаем, как долго будут действовать упрощенные процедуры, которые у нас есть сейчас.

Без прозрачных правил доступа украинских компаний на Запад, а западных в Украину сложно стратегически мыслить. Наличие правил на длительный период позволяет инвестировать, планировать и развиваться.

Я сталкивался с предложениями релоцировать команду. Но в этом нет смысла. Вы потеряете потенциал и мотивацию, которая есть у этих людей, когда они в Украине. Другой подход – создание зарубежной команды из уже давно эмигрировавших людей. Это позволяет строить процессы и заниматься разработками, привлекая опыт украинской команды.

В Украине не хватает компаний, которые производят компоненты и выполняют подрядные работы. Я ожидаю, что к оборонным компаниям, производящим готовые продукты, прибавится мощная промышленная инфраструктура.

Бывшая топ-менеджер Lockheed Martin Моник Браун

Самая впечатляющая вещь в украинском Defence Tech – люди и углубленная культура инновации. Неопределенность ситуации безопасности приводит к готовности и устойчивости, которую мы видим среди украинских предпринимателей в оборонном секторе.

Крупные иностранные компании будут капитализировать те партнерства, которые у них уже есть в Украине. Это могут быть космические технологии, вооруженные системы, боеприпасы. Украинские компании также могут работать с другими технологиями в области лазеров или устойчивых систем коммуникации.

Сотрудничество с иностранными компаниями – это скорее синергия, а не конкуренция. Создание совместных предприятий в Украине – хороший вариант партнерства. Еще один вопрос – защита более мелких компаний, чтобы они имели право голоса.

НАТО должна оценить, какие вооруженные системы будут работать в условиях большой войны. Они сейчас тестируют это вооружение и пытаются понять, как его усовершенствовать. Мощная промышленная база близко к линии фронта создает такие условия и позволяет долговременно поддерживать масштабирование.

Нахождение украинских компаний в Украине – это риск ограничения экспорта и репатриации капитала для иностранных инвесторов. Чтобы эти компании могли продолжать работу здесь, эти ограничения нужно преодолеть.

После войны Украина должна сделать домашнюю работу и строить военные предприятия, которые смогут поставлять продукцию НАТО. Похожее мы видели в Тайване.