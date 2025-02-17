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Інвесткомпанія Double Tap інвестував в українського розробника дронів Black Forest Systems

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

1 хв читання

Фінсько-українська інвесткомпанія Double Tap профінансувала український стартап Black Forest Systems, що розробляє безпілотники. Про це Forbes Ukraine повідомили у пресслужбі інвесткомпанії.

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Ключові факти

  • Сума інвестицій не розголошується. Середній чек Double Tap Investments (DTI) — від $100 000 до $300 000.
  • «Окрім підтримки стратегії DTI, спрямованої на допомогу Україні у перемозі, це співробітництво також відіграє значну роль у реалізації нещодавно опублікованої «Фінської стратегії розвитку безпілотних систем 2030», — цитується у пресрелізі співзасновник інвесткомпанії Ян Саарінен.
  • Перший продукт Black Forest Systems — розвідувально-ударний дрон підтримки піхоти «Вирок». Його призначення — знищення живої сили ворога при штурмі або обороні. Він розрахований на використання звичайним піхотинцем з базовими технічними навичками, зазначається у пресрелізі.
  • Над продуктом команда працювала 6 місяців. «Black Forest Systems повністю відповідали нашому запиту в інноваційності технологій, баченню впливу на поле бою та партнерству, що дало нам змогу бути справді продуктивними протягом 6 місяців», — цитується у пресрелізі співзасновник інвесткомпанії Олесь Худоба.

Контекст

У команді Black Forest Systems 15 фахівців із досвідом роботи в Ring (R&D відділ Amazon в Україні), виробниках мікропроцесорів Mindspeed, Freescale, NXP тощо. До залучення інвестицій команда розвивалася на власні $100 000.

Double Tap Investments розпочала роботу у листопаді 2023-го. Інвесткомпанія базується у Фінляндії та працює в Україні, спеціалізується на трансформаційних технологічних секторах, включаючи оборону, кібербезпеку та штучний інтелект.

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