Украинский стартап Dynamiq, разрабатывающий ИИ-агентов, привлек около $1 млн инвестиций в год существования. Об этом говорится в тексте Forbes. Среди инвесторов – фонды TA Ventures, Geek Ventures, u.ventures, Diaspora Ventures.
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Подробности
- В настоящее время известно об одном раунде инвестиций. Dynamiq в 2024-м привлек средства от фондов u.ventures, TA Ventures, Geek Ventures и Diaspora Ventures. Сумма не разглашалась.
- С момента основания в марте 2024 года компания получила около $1 млн финансирования, сказал Forbes основатель Виталий Дук.
- Стартап имеет более 15 бизнес-клиентов. Решение стартапа стоит от $15 000 до $100 000 в год в зависимости от уровня кастомизации.
- Годовая выручка – более $500 000, сказал Дук. Треть этой суммы формируют венчурные фонды и частные инвесткомпании.
- Один из клиентов – ангельский синдикат Iclub. Подробнее о том, как Iclub и другие фонды внедряют ИИ, здесь.
Контекст
Dynamiq основал в марте 2024-го Виталий Дук. До создания собственного стартапа он работал в OLX Group, затем – в Careem (которого купил Uber). Основной продукт компании – платформа для создания разного типа агентов. Клиенты стартапа – преимущественно из США и Европы .
Одно из направлений компании – сотрудничество с венчурными и частными инвестиционными фондами. Один из таких клиентов, по словам Дука, «большой иностранный фонд «с сотнями миллиардов долларов под управлением». Название не разглашает. «Они используют агентов для глубокого исследования: анализируют различные источники, готовят анализ компаний», – говорит он.
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