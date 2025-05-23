Український стартап Dynamiq, що розробляє ШІ-агентів, залучив близько $1 млн інвестицій за рік існування. Про це йдеться у тексті Forbes . Серед інвесторів – фонди TA Ventures, Geek Ventures, u.ventures, Diaspora Ventures.

Деталі

Наразі відомо про один раунд інвестицій. Dynamiq у 2024-му залучив кошти від фондів u.ventures, TA Ventures, Geek Ventures та Diaspora Ventures. Сума не розголошувалася.

З моменту заснування у березні 2024-го компанія отримала близько $1 млн фінансування, сказав Forbes засновник Віталій Дук.

Стартап має понад 15 бізнес-клієнтів. Рішення стартапу коштує від $15 000 до $100 000 на рік, залежно від рівня кастомізації.

Річний виторг – понад $500 000, сказав Дук. Третину цієї суми формують венчурні фонди та приватні інвесткомпанії.

Один із клієнтів – ангельський синдикат Iclub. Детальніше про те, як Iclub та інші фонди впроваджують ШІ, тут.

Контекст

Dynamiq заснував у березні 2024-го Віталій Дук. До створення власного стартапу він працював в OLX Group, потім – у Careem (якого купив Uber). Основний продукт компанії – платформа для створення різного типу агентів. Клієнти стартапу – переважно зі США та Європи.

Один із напрямів компанії – співпраця з венчурними та приватними інвестиційними фондами. Один із таких клієнтів, за словами Дука, великий іноземний фонд «із сотнями мільярдів доларів під управлінням». Назву не розголошує. «Вони використовують агентів для глибокого дослідження: аналізують різні джерела, готують аналіз компаній», – каже він.