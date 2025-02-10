Франция планирует инвестировать €109 млрд в ИИ, чтобы усилить позиции в глобальной конкуренции – FT

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об инвестициях в размере €109 млрд в сферу искусственного интеллекта (ИИ), чтобы укрепить позиции страны и Европы в глобальном технологическом соревновании, пишет FT . Это заявление он сделал накануне AI Action Summit в Париже (10–11 февраля), где соберутся мировые лидеры и руководители технологических компаний, в том числе глава OpenAI Сэм Альтман.

Подробности

Часть французских инвестиций должны поступить от международных партнеров. Объединенные Арабские Эмираты планируют вложить €50 млрд в строительство кампуса дата-центров, а канадская компания Brookfield инвестирует €20 млрд в ИИ-инфраструктуру.

Планируется создание фонда Current AI для развития «общественно полезного ИИ» с начальным финансированием в €400 млн и целью собрать €2,5 млрд за пять лет.

Отдельно венчурный фонд General Catalyst в партнерстве с другими инвесторами, среди которых KKR, Blackstone, EQT, CVC и DST Global планирует вложить €150 млрд в развитие европейских стартапов и внедрение ИИ в бизнес.

Ожидается, что Макрон и другие лидеры, такие как премьер-министр Индии Нарендра Моди, будут выступать за более «открытые» совместные платформы ИИ, такие как Mistral и DeepSeek, в противоположность закрытым альтернативам от OpenAI и Google.

Помимо инвестиций, саммит в Париже должен стать платформой для обсуждения упрощения регулирования ИИ в ЕС. Более 60 европейских компаний, включая Volkswagen, Spotify и Exor, призывают Еврокомиссию гармонизировать законодательство для ускоренного развития отрасли. Эти предложения планируют представить президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Контекст

Для Макрона AI Action Summit в Париже – возможность подтвердить роль Франции как лидера в сфере ИИ в Европе и продемонстрировать, что регион может конкурировать с США и Китаем в разработке передовых технологий.

В январе в США объявили о запуске проекта Stargate стоимостью $500 млрд, возглавляемым OpenAI и SoftBank.

Между тем технологические гиганты Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) и Meta продолжают наращивать инвестиции в ИИ. В 2025 году их капиталовложения могут превысить $320 млрд, что является беспрецедентным показателем для рынка. Это продолжение тренда, начавшегося в 2023 году, когда расходы этих компаний выросли на 63% и достигли $151 млрд, а в 2024 году они составили уже $246 млрд.

Китай также активно инвестирует в создание новых ИИ-моделей и чипов, в частности через компании DeepSeek и Huawei.