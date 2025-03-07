Французька Mistral AI готує до запуску ШІ-моделі, що перевершують DeepSeek – CEO

Французький стартап у сфері штучного інтелекту Mistral AI готується до запуску моделей, які можуть перевершити останню версію DeepSeek. Про це повідомив гендиректор компанії Артур Менш в інтервʼю WSJ на Mobile World Congress у Барселоні.

Деталі

Mistral AI планує перевершити останню версію DeepSeek, використовуючи відкритий код як більш економічний спосіб створення потужного ШІ без величезних фінансових вкладень. DeepSeek Менш вважає радше учасником екосистеми відкритих технологій, ніж конкурентом.

Він відзначив, що в Європі активно розвивається інфраструктура для впровадження ШІ, а компанії потребують більш потужних дата-центрів. У цьому напрямку Mistral AI вже будує власні кластери для тренувань і працює над розміщенням інфраструктури в Європі, що, на його думку, матиме довгострокову вигоду для регіону.

Для навчання якісних моделей не потрібно інвестувати $100 млрд, сказав Менш, маючи на увазі початкові інвестиції в Stargate. Він переконаний, що відкритий код дозволяє компаніям ефективно використовувати спільні ресурси та створювати потужні моделі без надмірних витрат.

Mistral AI вже отримує значний дохід і планує масштабуватися найближчим часом, сказав гендиректор. Компанія залучила понад $1 млрд, хоча її американські конкуренти, зокрема OpenAI і Anthropic, отримали значно більше фінансування від Microsoft, Amazon і Google. Менш зазначив, що Mistral AI планує залучати додаткові кошти впродовж наступних двох років, але не поспішає з цим.

Контекст

Китайська DeepSeek у січні сколихнула ринки, розробивши модель, яка, за її словами, майже не поступається американським аналогам, попри використання менш потужних чипів. Це викликало сумніви щодо необхідності витрачати величезні суми на передове обладнання від Nvidia та інших технологічних гігантів.

США очолюють процес із великими інвестиціями. У січні Вашингтон оголосив про Stargate – спільний проєкт у сфері штучного інтелекту, який має на меті побудувати дата-центри в США для OpenAI.

Своєю чергою ЄС у лютому пообіцяв мобілізувати €200 млрд, оскільки блок прагне наздогнати США в гонці штучного інтелекту. План під назвою InvestAI включає створення нового фонду на €20 млрд для так званих «гігафабрик штучного інтелекту» – об’єктів, які покладаються на потужні чипи для тренування найскладніших моделей ШІ.

У лютому президент Франції Емманюель Макрон заявив, що приватний сектор інвестує €109 млрд в проєкти ШІ в країні протягом наступних кількох років, що, за його словами, є відповіддю Франції на Stargate. Mistral AI планує запустити дата-центр у рамках цієї ініціативи.