Мировые цены на кофе упали 21 ноября после того, как президент США Дональд Трамп упразднил 40% тарифа на импорт бразильской сельскохозяйственной продукции, в том числе кофе и какао. Об этом сообщает Reuters .

Подробности

Фьючерсы на кофе арабика на бирже ICE, используемые в качестве ориентира для ценообразования на кофе во всем мире, снизились на 4,4%, до $3,6020 за фунт, после того как ранее упали более чем на 6%, до двухмесячного минимума.

Цены фьючерсов на кофейные зерна сорта робуста, обычно используемые в растворимом кофе, снизились на 4,2%, до $4438 за метрическую тонну, после того как ранее упали на 8%.

«Рынку нужно это переварить. Дальнейшее падение возможно, но ниже $3 за фунт я не верю», – прокомментировал трейдер одной из крупнейших мировых кофейных компаний в Европе. Он напомнил, что мировой урожай арабики остается дефицитным, биржевые и отраслевые запасы низкие, отрасль испытывает недостаток предложения, а риски из-за Ла-Нинью сохраняются.

сохраняются. Кроме пошлин, трейдеры оценивают последствия наводнений и оползней в главном регионе выращивания робусты – Вьетнаме, где по состоянию на четверг погиб 41 человек.

Лондонский брокер отметил, что рынок несколько непомерно отреагировал на разворот Трампа относительно пошлин, ведь это частично ожидалось: «Шок был больше, чем должен быть».

В сентябре розничные цены на кофе в США выросли на 40% за год, частично именно из-за этих пошлин. Стремительное удорожание продуктов питания стало одним из главных факторов падения рейтинга Трампа до самого низкого уровня с момента его возвращения к власти, показал опрос Reuters.

Решение Трампа, объявленное ночью, стало продолжением аналогичного указа в прошлую пятницу об отмене пошлин на кофе и десятки других товаров из стран-производителей.

Контекст

Бразилия – крупнейший в мире поставщик кофе – обеспечивает США, крупнейшего потребителя, примерно третью всех бобов. Климатические аномалии стали основной причиной стремительного удорожания кофе на мировом рынке. В Бразилии, производящей 40% глобального кофе, в 2024 году было зафиксировано самое жаркое лето за последние 70 лет, что привело к катастрофической засухе и снижению урожая на 20%. Вьетнам, второй крупнейший производитель, понес большие потери из-за тайфуна, который уничтожил тысячи гектаров кофейных плантаций.

К этому прилагаются глобальные логистические проблемы, рост спроса и усложняющие поставки региональные конфликты. Уменьшение площадей для выращивания кофе и необходимость адаптации к изменению климата ставят производителей перед дорогими и длительными вызовами.

Европа, третий по величине потребитель кофе в мире, уже ощутила последствия. Летом розничные цены поднялись на 10%, а стоимость кофе в общепите выросла на 5–15% в прошлом году.

27 ноября 2024 года цены на фьючерсы арабики на нью-йоркской бирже поднялись на 3,1%, достигнув самого высокого уровня с 1977 года.

В Украине в 2024 году в среднем за чашечку кофе нужно было заплатить 31 грн, что на 11% дороже, чем в 2023 году.