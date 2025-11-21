Forbes Digital підписка
Мировые цены на кофе упали после отмены Трампом тарифов на импорт из Бразилии

Мировые цены на кофе упали 21 ноября после того, как президент США Дональд Трамп упразднил 40% тарифа на импорт бразильской сельскохозяйственной продукции, в том числе кофе и какао. Об этом сообщает Reuters.

Подробности

  • Фьючерсы на кофе арабика на бирже ICE, используемые в качестве ориентира для ценообразования на кофе во всем мире, снизились на 4,4%, до $3,6020 за фунт, после того как ранее упали более чем на 6%, до двухмесячного минимума.
  • Цены фьючерсов на кофейные зерна сорта робуста, обычно используемые в растворимом кофе, снизились на 4,2%, до $4438 за метрическую тонну, после того как ранее упали на 8%.
  • «Рынку нужно это переварить. Дальнейшее падение возможно, но ниже $3 за фунт я не верю», – прокомментировал трейдер одной из крупнейших мировых кофейных компаний в Европе. Он напомнил, что мировой урожай арабики остается дефицитным, биржевые и отраслевые запасы низкие, отрасль испытывает недостаток предложения, а риски из-за Ла-Нинью сохраняются.
  • Кроме пошлин, трейдеры оценивают последствия наводнений и оползней в главном регионе выращивания робусты – Вьетнаме, где по состоянию на четверг погиб 41 человек.
  • Лондонский брокер отметил, что рынок несколько непомерно отреагировал на разворот Трампа относительно пошлин, ведь это частично ожидалось: «Шок был больше, чем должен быть».
  • В сентябре розничные цены на кофе в США выросли на 40% за год, частично именно из-за этих пошлин. Стремительное удорожание продуктов питания стало одним из главных факторов падения рейтинга Трампа до самого низкого уровня с момента его возвращения к власти, показал опрос Reuters.
  • Решение Трампа, объявленное ночью, стало продолжением аналогичного указа в прошлую пятницу об отмене пошлин на кофе и десятки других товаров из стран-производителей.

Контекст

Бразилия – крупнейший в мире поставщик кофе – обеспечивает США, крупнейшего потребителя, примерно третью всех бобов. Климатические аномалии стали основной причиной стремительного удорожания кофе на мировом рынке. В Бразилии, производящей 40% глобального кофе, в 2024 году было зафиксировано самое жаркое лето за последние 70 лет, что привело к катастрофической засухе и снижению урожая на 20%. Вьетнам, второй крупнейший производитель, понес большие потери из-за тайфуна, который уничтожил тысячи гектаров кофейных плантаций.

К этому прилагаются глобальные логистические проблемы, рост спроса и усложняющие поставки региональные конфликты. Уменьшение площадей для выращивания кофе и необходимость адаптации к изменению климата ставят производителей перед дорогими и длительными вызовами.

Европа, третий по величине потребитель кофе в мире, уже ощутила последствия. Летом розничные цены поднялись на 10%, а стоимость кофе в общепите выросла на 5–15% в прошлом году.

27 ноября 2024 года цены на фьючерсы арабики на нью-йоркской бирже поднялись на 3,1%, достигнув самого высокого уровня с 1977 года.

В Украине в 2024 году в среднем за чашечку кофе нужно было заплатить 31 грн, что на 11% дороже, чем в 2023 году.

