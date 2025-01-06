В Украине за год кофе подорожал на 11%. Где эспрессо стоит больше всего

В 2024 году в среднем за чашечку кофе нужно было заплатить 31 грн, что на 11% дороже, чем в 2023 году, сообщает Опендатабот, ссылаясь на исследование Poster POS. Самой недорогой чашечка кофе была на Хмельнитчине и Сумщине.

Ключевые факты

В общей сложности эспрессо подорожало в 1,7 раза с начала полномасштабной – с 19 грн в 2021 году до 33 грн на конец 2024 года.

По состоянию на конец декабря самый дорогой кофе в Украине, как и в 2023 году, пьют в Одесской области: 40 грн за чашечку. Только за год цена в регионе выросла на 20%. Далее следует Львовщина – здесь эспрессо стоит 39 грн. Третью строчку заняла Волынская область, где порция эспрессо стоит 37 грн.

Самый дешевый кофе можно выпить на Хмельнитчине и в Сумской области: по 28 грн за чашку.

Больше всего за год (на 29%) выросла цена на кофе в Винницкой области – до 31 грн. Только в Харьковской области стоимость порции эспрессо осталась без изменений – 34 грн.

Инфографика: Опендатабот

Контекст

Индекс Эспрессо – экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезен для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах.

Эспрессо – основная составляющая каждого кофейного напитка, поэтому его стоимость напрямую влияет на цену любого напитка в кафе.

В декабре 2024-го фьючерсы на сорт кофе арабика на бирже в Нью-Йорке выросли на 4,9%, до $3434 за фунт, установив рекорд в данных, отслеживаемых с 1972 года. Причинами роста стал неурожай и проблемы с поставками. С начала 2024 года цены выросли на 80%.