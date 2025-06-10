В результате российской атаки полностью уничтожен главный склад и сервисный центр украинской кофейной компании Gemini. Об этом сообщила пресс-служба компании 10 июня.

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В результате атаки сгорели складские помещения. Кроме того, уничтожена первая партия стаканчиков «Тактикава», изготовленных специально для совместного сбора средств с благотворительным фондом «Повернись живим» на программу «Обучение капитанов».

Пострадавших нет, но в компании отмечают, что возможны временные задержки с отгрузкой продукции и предоставлением сервисных услуг.

Контекст

Компанию Gemini основали в 1996 году, ныне она является лидером в Украине по производству свежеобжаренного кофе и чая. Ее продукция представлена ​​более чем в 7000 торговых точек по всей стране.

Как сообщалось, в ночь на 10 июня Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения России. В семи районах города зафиксированы многочисленные разрушения, вспыхнули пожары, пострадали четыре человека.

Этой же ночью российские войска совершили массированную атаку на Одессу, применив дроны-камикадзе.

По информации Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 315 «Шахедов» и дронов-имитаторов, две баллистические ракеты KN-23 и пять крылатых ракет «Искандер-К». Силы ПВО уничтожили все ракеты и 220 дронов, еще 64 беспилотника потеряли локацию.