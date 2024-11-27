Цены на кофе снова бьют рекорды. Фьючерсы на арабику выросли до самого высокого уровня за более чем 40 лет

Фьючерсы на сорт кофе арабика на бирже в Нью-Йорке выросли на 3,1%, достигнув самого высокого уровня с 1977 года из-за плохого урожая и проблем с поставками. С начала года цены выросли на 70%, пишет Bloomberg 27 ноября.

Подробности

Главные причины роста цен – засуха в Бразилии и проблемы с поставками из Вьетнама. Эти страны являются самыми крупными поставщиками кофе в мире.

Рост цен создает дополнительную нагрузку на кофейни и производителей, вынужденных повышать розничные цены.

По всей цепи поставок продавцы повысили цены и отказались от скидок, чтобы защитить свою маржу. Nestlé, самый крупный в мире производитель кофе, объявил, что будет уменьшать размеры упаковок и поднимать цены, чтобы компенсировать удорожание сырья.

На бирже в Нью-Йорке арабика стоила $3,158 за фунт, что на 2,3% выше предыдущего рекорда. В то же время цены на робусту в Лондоне в этом году выросли примерно на 85%.

Контекст

Главными причинами удорожания кофе являются климатические аномалии, поразившие основные регионы выращивания. В Бразилии, обеспечивающей 40% мирового производства кофе, зафиксировано самое жаркое лето за последние 70 лет, что привело к катастрофической засухе и падению урожая на 20%. Во Вьетнаме, втором самом крупном производителе кофе, тайфун уничтожил тысячи гектаров плантаций. Дополнительно усугубляют кризис глобальные логистические проблемы, рост спроса и войны, нарушающие поставки.

Спрос на кофе продолжает расти, в то время как площади земель, пригодных для выращивания кофе, сокращаются. Производство нуждается в адаптации к изменениям климата, но это длительный и дорогостоящий процесс.

Европа, являющаяся третьим потребителем кофе в мире, уже ощутила влияние удорожания кофе. Летом этого года розничные цены выросли на 10%, а стоимость в кафе – на 5–15%.

Вслед за глобальными тенденциями стоимость чашки кофе растет и в Украине. Как колебания мировых цен влияют на украинский рынок читайте в материале Forbes.