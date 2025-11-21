Світові ціни на каву впали 21 листопада після того, як президент США Дональд Трамп скасував 40% тарифи на імпорт бразильської сільськогосподарської продукції, зокрема каву та какао. Про це повідомляє Reuters .

Деталі

Фʼючерси на каву арабіка на біржі ICE, які використовуються як орієнтир для ціноутворення на каву в усьому світі, знизилися на 4,4% до $3,6020 за фунт, після того, як раніше впали більш ніж на 6% до двомісячного мінімуму.

Ціни фʼючерсів на кавові зерна сорту робуста, які зазвичай використовуються в розчинній каві, знизилися на 4,2% до $4438 за метричну тонну, після того, як раніше впали на 8%.

«Ринку треба це переварити. Подальше падіння можливе, але нижче $3 за фунт я не вірю», – прокоментував трейдер однієї з найбільших світових кавових компаній у Європі. Він нагадав, що світовий врожай арабіки залишається дефіцитним, біржові та галузеві запаси низькі, галузь відчуває нестачу пропозиції, а ризики через Ла-Нінью зберігаються.

зберігаються. Окрім мит, трейдери оцінюють наслідки повеней і зсувів у головному регіоні вирощування робусти – В’єтнамі, де станом на четвер загинула 41 людина.

Лондонський брокер зазначив, що ринок дещо надмірно відреагував на розворот Трампа щодо мит, адже це частково очікувалося: «Шок був більшим, ніж мав бути».

У вересні роздрібні ціни на каву в США зросли на 40% за рік, частково саме через ці мита. Стрімке подорожчання продуктів харчування стало одним із головних чинників падіння рейтингу Трампа до найнижчого рівня з моменту його повернення до влади, показало опитування Reuters.

Рішення Трампа, оголошене вночі, стало продовженням аналогічного указу минулої п’ятниці про скасування мит на каву та десятки інших товарів із країн-виробників.

Контекст

Бразилія – найбільший у світі постачальник кави – забезпечує США, найбільшого споживача, приблизно третиною всіх бобів. Кліматичні аномалії стали основною причиною стрімкого здорожчання кави на світовому ринку. У Бразилії, яка виробляє 40% глобальної кави, 2024 року було зафіксовано найспекотніше літо за останні 70 років, що призвело до катастрофічної посухи та зниження врожаю на 20%. В’єтнам, другий найбільший виробник, поніс великі втрати через тайфун, який знищив тисячі гектарів кавових плантацій.

До цього додаються глобальні логістичні проблеми, зростання попиту та регіональні конфлікти, які ускладнюють постачання. Зменшення площ для вирощування кави та необхідність адаптації до змін клімату ставлять виробників перед дорогими та тривалими викликами.

Європа, третій за величиною споживач кави в світі, вже відчула наслідки. Влітку роздрібні ціни піднялися на 10%, а вартість кави в закладах громадського харчування зросла на 5–15% торік.

27 листопада 2024 року ціни на ф’ючерси арабіки на нью-йоркській біржі піднялися на 3,1%, досягнувши найвищого рівня з 1977 року.

В Україні у 2024 році у середньому за філіжанку кави потрібно було заплатити 31 грн, що на 11% дорожче, ніж у 2023 році.