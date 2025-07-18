Украинские производители чая и кофе в 2024 году получили выручку в размере 10 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше по сравнению с 2023-м. Об этом говорится в исследовании YC.Market от 18 июля.

Подробности

В Украине производством чая и кофе занимаются 570 субъектов хозяйствования, в том числе 264 компании и 306 ФЛП. Самая большая концентрация компаний наблюдается в Киеве.

Среди проанализированных субъектов есть юридические лица с иностранным капиталом, в том числе из Китая, Молдовы, Индии, Турции, Кипра и других европейских стран. В то же время исследование выявило вероятные связи некоторых компаний с Россией.

«Несмотря на стабильный рост отрасли и значительные доходы лидеров рынка, исследование указывает на тревожный факт: среди десяти крупнейших производителей чая и кофе в Украине есть компании, вероятно, имеющие связи с Россией», – отмечается в отчете.

Лидеры рынка по выручке в 2024 году

АО «МОНОМАХ» (бренды Lovare, «Мономах», Stefano, FERARRA, «Три Слона» и др.) – 2,3 млрд грн выручки. По данным журналистов, один из акционеров Тарас Барабаш находится в розыске органами досудебного расследования. Он подозревается в организации схемы поставки продукции в Россию через Польшу и Беларусь.

(бренды Lovare, «Мономах», Stefano, FERARRA, «Три Слона» и др.) – 2,3 млрд грн выручки. По данным журналистов, один из акционеров Тарас Барабаш находится в розыске органами досудебного расследования. Он подозревается в организации схемы поставки продукции в Россию через Польшу и Беларусь. ООО «ФЕС УКР» (бренды MacCoffee, HILLWAY) – 2 млрд грн выручки. Компания входит в холдинг FOOD EMPIRE HOLDINGS, который, согласно годовому отчету, получает значительную часть доходов от продаж в России, Украине и Казахстане.

(бренды MacCoffee, HILLWAY) – 2 млрд грн выручки. Компания входит в холдинг FOOD EMPIRE HOLDINGS, который, согласно годовому отчету, получает значительную часть доходов от продаж в России, Украине и Казахстане. ООО «ГАЛКА ЛТД» и ООО «КАВА ЗІ ЛЬВОВА» (бренды «Галка», «Кофе из Львова») – общая выручка 1,63 млрд грн.

(бренды «Галка», «Кофе из Львова») – общая выручка 1,63 млрд грн. ООО «ВІДЕНСЬКА КАВА» (бренд «Венский Кофе») – 526 млн грн выручки.

(бренд «Венский Кофе») – 526 млн грн выручки. ООО «ТС ТРЕЙД» (бренды Greenfield, TESS, «Принцесса Нури» и т.п.) – 408 млн грн выручки.

(бренды Greenfield, TESS, «Принцесса Нури» и т.п.) – 408 млн грн выручки. ООО «ФУД ПАК» (бренд Gemini) – 373,6 млн грн выручки.

(бренд Gemini) – 373,6 млн грн выручки. ООО «ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ» (бренды «Трипільське Сонце», Sherlock Secrets, Tea Moments, «Чайна родина») – 323 млн грн выручки. Компания показала значительный рост выручки в 2024 году, но ранее имела связи с армянской «Кочари Интернейшнл», связанной с ООО «КОМПАНИЯ МАЙ УКРАИНА», бенефициары которой до 2022-го были связаны с Россией.

(бренды «Трипільське Сонце», Sherlock Secrets, Tea Moments, «Чайна родина») – 323 млн грн выручки. Компания показала значительный рост выручки в 2024 году, но ранее имела связи с армянской «Кочари Интернейшнл», связанной с ООО «КОМПАНИЯ МАЙ УКРАИНА», бенефициары которой до 2022-го были связаны с Россией. ООО «ОП «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ КАВИ» (бренды GALEADʼOR, XO, 1CUP, 1CUPsule. Inspiro Gusto, 1CUPsule. EGO, RIO NEGRO, LEONARDO) – 280 млн грн выручки. Компания демонстрирует наибольший прирост выручки среди лидеров, втрое по сравнению с 2022 годом.

(бренды GALEADʼOR, XO, 1CUP, 1CUPsule. Inspiro Gusto, 1CUPsule. EGO, RIO NEGRO, LEONARDO) – 280 млн грн выручки. Компания демонстрирует наибольший прирост выручки среди лидеров, втрое по сравнению с 2022 годом. СУБ ООО «УКРАЇНСЬКА ЧАЙНА ФАБРИКА «АХМАД ТІ» (бренд Ahmad Tea ) – 187,3 млн грн выручки. Компания частично принадлежит британской AHMAD TEA LIMITED, также имеющей бизнес в России, генерирующей значительный доход.

) – 187,3 млн грн выручки. Компания частично принадлежит британской AHMAD TEA LIMITED, также имеющей бизнес в России, генерирующей значительный доход. ООО «ЛІСОВА КАЗКА» (бренды «Лісова Казка», «Чайна Колекція», EcoTea) – 165 млн грн выручки. Компания активно развивает экспорт в страны ЕС и не имеет подтвержденных связей с Россией.

Контекст

В январе цены на кофе арабику достигли нового максимума, превысив $3,60 за фунт. Основными причинами стали ограниченное предложение в Бразилии, которая является крупнейшим мировым производителем, и обеспокоенность будущим урожаем. По данным, 70-80% текущего урожая арабики в Бразилии уже проданы, а новые контракты заключаются медленно. Бразилия обеспечивает почти половину мирового производства арабики – высококачественного сорта, преимущественно используемого для жарки и создания молотых смесей.

Несмотря на благоприятные погодные условия после сильной засухи в прошлом году, бразильское агентство по поставкам продовольствия Conab прогнозирует, что следующий урожай будет на 4,4% меньше по сравнению с предыдущим.

Фьючерсы на кофе арабику на бирже ICE, являющиеся ключевым ориентиром для определения цен на физический кофе, достигли рекордной отметки $3,6945 за фунт, что обеспечило годовой прирост почти на 15%. Впоследствии контракт закрылся на уровне $3,6655 за фунт, снизившись на 2,5%.

Цены на кофе робуста, обычно используемого для производства растворимого кофе, выросли на 0,9%, достигнув $5,609 за метрическую тонну.