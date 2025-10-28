Илон Маск может уйти с поста генерального директора Tesla, если акционеры не согласятся утвердить для него пакет вознаграждения на $1 трлн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо председателя совета директоров компании Робин Денхолм к акционерам.

Подробности

В письме к акционерам Денхолм отметила, что Tesla находится на «переломном этапе», а отказ принять пакет для Маска может привести к его увольнению. Она отметила, что лидерство Маска было «решающим» для успеха компании, а сам предприниматель является «ключом к ее будущему».

«Без Илона Tesla может существенно потерять в стоимости, ведь инвесторы могут перестать видеть в ней компанию, которой мы стремимся стать», – заявила Денхолм.

Голосование акционеров по вознаграждению должно состояться 6 ноября.

Против выплаты выступили консалтинговые компании ISS и Glass Lewis, которые дают рекомендации акционерам. Маск раскритиковал их, назвав «корпоративными террористами».

«Я не могу чувствовать себя комфортно, создавая здесь армию роботов, если меня могут просто уволить из-за нелепых рекомендаций ISS и Glass Lewis, не понимающих ситуации. Их советы уже не раз вредили бизнесу», – заявил Маск.

Согласно плану совета директоров, Маск будет получать акции по частям после выполнения Tesla установленных целей, среди которых – увеличение рыночной капитализации до $2 трлн, а впоследствии – до $8,5 трлн, а также существенный рост производства авто, роботов и прибылей компании.

Контекст

В 2018 году компенсационный пакет Илона Маска, оцененный более чем в $50 млрд, был отменен судом в Делавере. К моменту отмены в январе 2024-го стоимость пакета достигала $56 млрд.

В начале сентября 2025 года Tesla представила новый план вознаграждения для Маска, который может добиться рекордной для американских компаний суммы в $1 трлн. Эта 10-летняя программа предусматривает амбициозные цели, в том числе развитие роботов и рост рыночной капитализации Tesla с $1 трлн до $8,5 трлн.

По условиям плана, Маск может увеличить свою долю в Tesla до 25%, что соответствует его долгосрочной цели. В случае достижения всех целей стоимость его вознаграждения вырастет с $87,8 млрд до $1 трлн.

Помимо финансовых бонусов план предполагает участие Маска в формировании стратегии долгосрочного развития руководства компании. Инвесторы рассматривают это соглашение как способ сохранить фокус Маска на Tesla, активно развивающую робототехнику и искусственный интеллект. Также акционеры предложили возможную инвестицию Tesla в xAI – стартап Маска, ориентированный на искусственный интеллект.