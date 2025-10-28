Ілон Маск може піти з посади генерального директора Tesla, якщо акціонери не погодяться затвердити для нього пакет винагороди на $1 трлн. Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист голови ради директорів компанії Робін Денхолм до акціонерів.
- У листі до акціонерів Денхолм наголосила, що Tesla перебуває на «переломному етапі», а відмова ухвалити пакет для Маска може призвести до його звільнення. Вона зазначила, що лідерство Маска було «вирішальним» для успіху компанії, а сам підприємець є «ключем до її майбутнього».
- «Без Ілона Tesla може суттєво втратити у вартості, адже інвестори можуть перестати бачити в ній компанію, якою ми прагнемо стати», – заявила Денхолм.
- Голосування акціонерів щодо винагороди має відбутися 6 листопада.
- Проти виплати виступили консалтингові компанії ISS і Glass Lewis, які надають рекомендації акціонерам. Маск розкритикував їх, назвавши «корпоративними терористами».
- «Я не можу почуватися комфортно, створюючи тут армію роботів, якщо мене можуть просто звільнити через безглузді рекомендації ISS і Glass Lewis, які не розуміють ситуації. Їхні поради вже не раз шкодили бізнесу», – заявив Маск.
- Згідно з планом ради директорів, Маск отримуватиме акції частинами після виконання Tesla встановлених цілей, серед яких – збільшення ринкової капіталізації до $2 трлн, а згодом – до $8,5 трлн, а також суттєве зростання виробництва авто, роботів і прибутків компанії.
У 2018 році компенсаційний пакет Ілона Маска, оцінений у понад $50 млрд, був скасований судом у Делавері. На момент скасування в січні 2024-го вартість пакета сягала $56 млрд.
На початку вересня 2025 року Tesla представила новий план винагороди для Маска, який може досягти рекордної для американських компаній суми в $1 трлн. Ця 10-річна програма передбачає амбітні цілі, зокрема розвиток роботаксі та зростання ринкової капіталізації Tesla з $1 трлн до $8,5 трлн.
За умовами плану, Маск може збільшити свою частку в Tesla до 25%, що відповідає його довгостроковій меті. У разі досягнення всіх цілей вартість його винагороди зросте з $87,8 млрд до $1 трлн.
Окрім фінансових бонусів, план передбачає участь Маска у формуванні стратегії довгострокового розвитку керівництва компанії. Інвестори розглядають цю угоду як спосіб зберегти фокус Маска на Tesla, яка активно розвиває робототехніку та штучний інтелект. Також акціонери запропонували можливу інвестицію Tesla в xAI – стартап Маска, орієнтований на штучний інтелект.
