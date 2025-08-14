Google представив дві ключові нові функції в ШІ-додатку Gemini, які поєднують персоналізацію з покращеним контролем над приватністю: «Особистий контекст» та «Тимчасові чати». Про це йдеться у повідомленні в блозі компанії.

Деталі

Особистий контекст (Personal Context). Gemini тепер сприймає інформацію з минулих чатів і використовує її, аби давати більш релевантні відповіді. Функція активована за замовчуванням, але її можна вимкнути у налаштуваннях у розділі «Your past chats with Gemini». Впроваджується для моделі Gemini 2.5 Pro у вибраних країнах, іще буде доступна для 2.5 Flash і в інших регіонах.

Тимчасові чати (Temporary Chats). Це дозволить проводити приватні сесії, які не зберігатимуться в історії, не впливатимуть на персоналізацію та не будуть використані для навчання моделі. Водночас вони зберігаються протягом 72 годин для відповіді на запити та можливого збору зворотного зв’язку.

Google змінив назву налаштування «Gemini Apps Activity» на «Keep Activity». Якщо активовано – завантажені файли й фото можуть використовуватися для покращення сервісів Google. Виключення цього налаштування автоматично скасовує використання даних.

Контроль аудіо, відео та скріншотів (Gemini Live). У Gemini з’явився окремий вимикач для налаштування, чи можуть ці дані використовуватися для покращення сервісів. За замовчуванням функція вимкнена.

Контекст

Google активно розвиває Gemini, додаючи нові функції, покращуючи продуктивність моделей та розширюючи їх інтеграцію з екосистемою Google. Нові моделі 2.5 Flash, 2.5 Pro та 2.5 Deep Think пропонують кращу продуктивність у кодуванні, вирішенні складних математичних задач, наукових дослідженнях та мультимодальних завданнях (текст, зображення, відео).

Наприклад, Gemini 2.5 Deep Think досягнув рівня золотої медалі на Міжнародній математичній олімпіаді (IMO) 2025 року, демонструючи передові можливості в логіці та міркуваннях.

Google активно просуває Gemini, щоб конкурувати з ChatGPT, Grok, Siri та іншими цифровими асистентами. Оновлення роблять Gemini більш універсальним, інтегрованим і персоналізованим, що може залучити більше користувачів. Google заявляє про 400 млн активних користувачів щомісяця.